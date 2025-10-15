µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬°úÂà²ñ¸«¤Ç¤Þ¤µ¤«¡ÖµÕ²ÖÂ«¡×º£¥ª¥ÕÊÆÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï½Ï¹Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ø¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î²ñ¸«¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ì£±£·»î¹ç¤Ç¡Ö¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£º£¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡Ãç´Ö¤ò°¦¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¡£Ä¹Ìî¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬·Á¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¸«½ªÎ»¸å¤Ï¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°½Ð¾ìÁÈ¤ä½õ¤Ã¿Í¤ò½ü¤¯Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î·×£µ£³¿Í¤¬½¸·ë¡£¡Ö¤¨¡¢Íè¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡¡ËÜÅö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Çú¾Ð²ñ¸«¤ÎÄù¤á¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î¿Í¿ô¤Ë¤è¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡´Ý¤äÅÄÃæ¾¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍ¤é¼ã¼ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Â¼¤Ë½Å¿®¡¢¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¶áÆ£¤é¤âÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤ÆÌÁÍ§¤ÎºäËÜ¡¢¾®ÎÓ¡¢²¬ËÜ¡¢¼ïÅÄ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢£´¿Í¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸½Ìò»þÂå¤â¤È¤â¤Ë¤·¤¿¿ùÆâ¡¢Æâ³¤Î¾Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î»Ñ¤â¡£²ñ¸«Ãæ¤«¤é¡Öº£¤¿¤Ö¤ó¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¸å¤í¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤«¤é²¿¿ÍÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÎÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤Áª¼ê²ñÄ¹¡¦Âç¾ëÂî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤ÏÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÇØÈÖ¹æ£·¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÇ°»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¡£°ìÊý¤Çº£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤ò½Ï¹Í¤¹¤ë°Õ¸þ¤Î²¬ËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤È¡ÖµÕ²ÖÂ«¡×¤òÅÏ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï³§¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî¤é¤·¤µ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤È¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë