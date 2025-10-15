´Ú¹ñ¤¬ÆüËÜ¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤·âÇË¡¢2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÂçÇÔ¤òÊ§¿¡
¡¡14Æü¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤Î°ìÀï¤Ç0¡¼5¤ÈÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ2¡¼2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î°ìÀï¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÎ¾¹ñ¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¡Ø¥½¥¦¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÏFW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡¢DF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡¢MF¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¤Î3Ì¾¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤«¤éÂ³¤±¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢»Ä¤ê¤Î8Ì¾¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤Ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï¡¢ÆüËÜÀï¤«¤éDF¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥´¥á¥¹¡¢DF¥ª¥Þ¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ç¥ì¡¼¥Æ¡¢DF¥Õ¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡¢MF¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ð¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢MF¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤Î5Ì¾¤¬Â³¤±¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï15Ê¬¡¢´Ú¹ñ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ø¤ÈÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤â¥Õ¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥¯¥ê¥¢¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥ß¥¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥ª¥à¡¦¥Á¥½¥ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½³¤ê¹þ¤ß¡¢´Ú¹ñ¤¬Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤«¤éÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤ÎÂçÇÔ¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤¤´Ú¹ñ¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢·èÄêÎÏ¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢43Ê¬¤Ë¤ÏÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ËÃ¥¤ï¤ìGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤¿¤ì¤ë¤¬¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥»¡¼¥Ö¤·¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï51Ê¬¤Ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤¬Éé½ý¸òÂå¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â70Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤¬Ä¾ÀÜÁÀ¤¦¤â¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¡£Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤ò¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥µ¥Ê¥Ö¥ê¥¢¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤¬¡¢ÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¥´¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡71Ê¬¤Ë¤â¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤¿¤ì¤ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ¿¤¤¤À´Ú¹ñ¡£¤¹¤ë¤È72Ê¬¤ËÇØ¸å¤ò¤È¤Ã¤¿¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¤¬GK¤â¤«¤ï¤·¤ÆÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¡£2¡¼0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
´Ú¹ñÂåÉ½ 2¡¼0 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡¼0¡¡15Ê¬¡¡¥ª¥à¡¦¥Á¥½¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
2¡¼0¡¡72Ê¬¡¡¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
