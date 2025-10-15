¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¡È5¡Ý0¡É´°¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò³ÎÄê¡ª¡¡²¤½£Í½ÁªÁ´¾¡¡õÌµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×K¤ÎÂè8Àá¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¥È¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡8Âç²ñÏ¢Â³¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢²¤½£Í½Áª¤òÀï¤¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î5»î¹ç¤Ç¤ÏÁ´¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥°¥ë¡¼¥×K¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡È¥¹¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡É¤Ï¡¢º£Àá¤ò¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¾õ¶·¤À¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤ä¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤é¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï26Ê¬¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£¥¨¥º¥ê¡¦¥³¥ó¥µ¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤¬²ó¼ý¡£¥Î¡¼¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤Ê¤«º¸¥µ¥¤¥É¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥ó¤¬Î¢¤Ø¤ÈÈ´¤±½Ð¤¹¡£¼«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ±¦Â¤ò¿¶¤ê¡¢ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï¡¢44Ê¬¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£GK¤«¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò»î¤ß¤ë¥é¥È¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤¿ÁÈ¿¥Åª¤Ê¼éÈ÷¤òÈäÏª¡£±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Ç¥µ¥«¤¬Áê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Î¥±¥¤¥ó¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¡£º¸Â¤ÇÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Î±¦²¼¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎºÝ¤Ë¥Þ¡¼¥«¡¼¤«¤é¥·¥ã¥Ä¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¥±¥¤¥ó¤¬Å¾ÅÝ¡£°ìÅÙ¥×¥ì¡¼¤ÏÂ³¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ç¿³¤ÏPK¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥±¥¤¥ó¤¬ÎäÀÅ¤ËGK¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤¬3ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡58Ê¬¤Ë¤Ï¥¸¥§¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Áê¼êÁª¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤·¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤¬4ÅÀÌÜ¤ò³ÍÆÀ¡£½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀª¤¤¤ÏÍî¤Á¤º¡¢86Ê¬¤Ë¤ÏÃæÈ×¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë°ì·â¤òÆÍ¤»É¤¹¡£
¡¡¼éÈ÷¿Ø¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢²¤½£Í½ÁªÌµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³¡£5¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¼¡Àá¡¢¥é¥È¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ï¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¶´¤ß¡¢Íè·î16Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÏÍè·î13Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥é¥È¥Ó¥¢ÂåÉ½¡¡0¡Ý5¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡26Ê¬¡¡¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
0¡Ý2¡¡44Ê¬¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
0¡Ý3¡¡45¡Ü3Ê¬¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡ÊPK¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
0¡Ý4¡¡58Ê¬¡¡¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
0¡Ý5¡¡86Ê¬¡¡¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
