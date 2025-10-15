µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»î¹çÃæ¤ËÄË¤ß¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»î¹ç¸å¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¼ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ïº£²ó¡¢Â¼ó¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬Â³¤¡¢11Æü¤ÎÎý½¬¤«¤éÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹çÁ°Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡Ö»þ´Ö¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£±¦¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢54Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢µ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»î¹çÃæ¤ËÄË¤ß¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ìÊâÁ°¿Ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ç1½µ´Ö¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ª±¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¡¢¡Ö¤â¤È¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´°Á´Éü³è¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
