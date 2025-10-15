TBSÆî¸å°É»Ò¥¢¥Ê¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¼«¿È¤Î½é²óÊüÁ÷½ª¤¨¡Ö¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×10·î¤«¤éÃ´Åö
TBS¤ÎÆî¸å°É»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê24¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£10·î¤«¤é¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡Ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Æî¸å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö10·î¤«¤é²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºòÆüÌµ»ö¤Ë½é²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÈÖÁÈ¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î°áÁõ»Ñ¤ÎÆî¸å¥¢¥Ê¤¬¤¿¤¿¤º¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅº¤¨¡Ö30Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆü¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤È¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¶ÛÄ¥¤¬²ò¤±¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½é²ó¤«¤é¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤â¤è¤êÉÒ´¶¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö½Ð¤¿»þÇï¼ê¤·¤¿¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£