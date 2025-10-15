¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¿¹ÀéÀ²¡¢¡Ö¤³¤Î½ËÆü¤Ï¡¢Å·»È¤Ê2¿Í¤È¡×¸åÇÚ¥¢¥Ê¤«¤éÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹ÀéÀ²¡Ê26¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î½ËÆü¤Ï¡¢Å·»È¤Ê2¿Í¤È¥Ï¡¼¥È¡×¤Èµ¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Îº´¡¹ÌÚ¼ãÍÕ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê23¡Ë¤ÈÒÖÍÕ¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µ¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¥¹¥×¥é¥¦¥È¤ÎÃÓÅÄ²ÖÊâ¡Ê24¡Ë¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¹¤ë¡×¡ÖÅ·»È¤Ï3¿Í¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥é¥Ö¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹¤Ï·ÄÂçÂ´¶È¸å¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡¢BS11¡Ö¤¦¤Þ¥Ê¥Ó!¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£