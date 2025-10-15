´ÓÏ½¥Ü¥Ç¥£¤â·òºß¡ª½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¡¢ÈþËÆ¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯¶á¶·ÂçÊü½Ð¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÚÎï¤À¡Ä¡×¡ÚPHOTO¡Û
ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÈþ¿Í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¤Î¶á¶·¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¡Ä¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¤ÎÂçÃÀ¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¶á¶·¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡ÄÂ¤ÎÄÞ¤¬¼è¤ì¤¿¤³¤È°Ê³°¤Ï»ä¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¤Î¶á¶·¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥â¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤ò¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î°ì³Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥ÉCEO¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¾ïÉ÷·Ê¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Çò¤ÎÈ¾Âµ¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ²¡¹¤ÈÈäÏª¡£¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤È¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ëÈþµÓ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÚÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ó¡¦¥·¥Í¤Ï8·î5Æü¤Ë²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMERBEI¡Ê¥á¥ë¥Ù¥¤¡Ë¡×¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¡£17Ç¯´Ö¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢CEO¤È¤·¤ÆÄ¾ÀÜ³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡¢¥»¥é¥à¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥µ¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¥¯¥ì¥ó¥¶¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¢¥ó¡¦¥·¥Í ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯12·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ëÆÃÊÌ»Ô½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹165cm¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Î¼ÂÎÏ¤òËá¤¤¤¿¡£2008Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊKLPGA¡Ë¤ËÆþ²ñ¡¢2015Ç¯¤Î¡ÖKLPGA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ç½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£2017Ç¯¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼»²Àï»þ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÈþËÆ¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¡£2024Ç¯9·î22Æü¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÂè51²ó¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÀë¸À¤·¤¿¡£