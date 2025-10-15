¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¡¡»³ËÜÍ³¿¹¶Î¬¤Ø¡Ö¤¤¤¤µå¤ò¿¶¤ë¡×¡¡¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤â¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¡×
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¥¸¥§¡¼¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º(NLCS)Âè2ÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¹¶Î¬¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤â9²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ìÌðÊó¤¤¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¡£»³ËÜ¤È¤Ï½éÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖÁ°²ó¤Î»î¹ç¤Ï¤¤¤¤¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢Á°²óÂÐÀï»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬KO¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¡Ö¤¢¤ÎÆü½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¸«¤¨Êý¤ä´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¤É¤ó¤Ê¹¶¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ë¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤É¤ó¤Ê¹¶¤áÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤â´Þ¤á¤Æ¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¥×¥é¥ó¤òÆÉ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡È¶î¤±°ú¤¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹¶Î¬¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤â¤Á¤í¤óµå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤Æ¡×¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤·¡ÖÁê¼ê¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÀèÈ¯¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤é¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤¿¤á¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¤â¤½¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤éÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡È¤¤¤¤µå¤ò¿¶¤ë¡É¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¡Ø¹¥¤ÊüÂê¤ä¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×¤È¹¥µåÉ¬ÂÇ¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤â¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏËèÆüÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¡£ÂÇ¤Æ¤ëµå¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£¥¹¥Í¥ë¤ÏºòÌë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âº£Æü¤Ï¿·¤·¤¤°ìÆü¤À¡£Ã¯¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤È¤¦¤È¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹¶¤á¤ë¤À¤±¤À¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÎ×¤à¤È¤·¤¿¡£