ÃæÆü¡¦ºÙÀîÀ®Ìé¡¡¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×ÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¡Íèµ¨4Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ¤Ë°ÕÍß¡¡¡Ö¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡ÃæÆü¡¦ºÙÀî¤¬Íèµ¨¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï05¡Á08Ç¯¥¦¥Ã¥º°ÊÍè¤È¤Ê¤ë4Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇÃ£À®¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö20È¯°Ê¾å¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡µåÃÄ¶þ»Ø¤Î¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾º¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¡£ÅþÃ£¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¸Â¤ë¤È03¡Á06Ç¯Ê¡Î±¹§²ð°ÊÍè¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£Íèµ¨¤«¤é¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡°ÜÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï108»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.256¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢58ÂÇÅÀ¡£5·î¤Ë±¦ÂÀÂÜÎ¢ÄË¤òÈ¯¾É¤·1¥«·î¤Û¤ÉÎ¥Ã¦¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Íèµ¨µÕ½±¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¿Í°ìÇÜ¤Ë¶¯¤¤¡£ºÙÀî¤Ï¡Öº£¤ÏÂÎ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¡£1Ç¯´Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð·ë²Ì¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡¡¡ÊÅòß·¡¡ÎÃ¡Ë