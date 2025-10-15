¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍ¡¡ÆÃÂçÊÉ²è¼Ì¿¿¤¬¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀµÌÌ¤ËÅÐ¾ì¡¡¡È¥Á¡¼¥à¤Î´é¡É¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡¡¹Åç¤ÎËÜµòÃÏ¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀµÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×Æþ¤ê¸ý¤ÎÆÃÂçÊÉ²è¼Ì¿¿¡Ê¹â¤µ6¡¦6¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý5¡¦8¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¾®±à¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£6·î21Æü³ÚÅ·Àï¤Çº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¡Ê¥Ý¡¼¥º¤Ë¡ËÆÃ¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢°úÂà²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Ìî¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£15ºÐÇ¯¾å¤Ç¤â¡¢¹ÅçÆþÃÄ¤Ï¤È¤â¤Ë19Ç¯¤«¤é¤Ç¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢Æ±´ü¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£2·³»þÂå¤Ë¾®±à¤é10¿ÍÄ¶¤ÎÎÀÀ¸¤¬¾Æ¤Æù¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¿ÍÊÁ¤âÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂº·É¤Ç¤¤ëÀèÇÚ¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£