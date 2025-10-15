¥°¥é¥É¥ë»°ÅÄÍªµ®¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¡¼¤ó¡×¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×·Ú¥È¥é±¿Å¾¡õ¶ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¸ø³«
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¡Ê27¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ï¢µÙÃæ¤Ë´ôÉì¤Øµ¢¾Ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÏ¢µÙ¤Ï°¦¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¡Á¡¡µ×¡¹¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯Áö¤é¤»¤¬¤Æ¤é¥Ñ¥Ñ¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤è¤Ã¡¡»£¤ë³ÑÅÙ¤È¤«¶µ¤¨¤Ê¤¬¤é¤¿¤ï¤¤¤âÌµ¤¤²ñÏÃ¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¤Û¤È¤ó¤É¼Ö¤Î¥ê¥»¡¼¥ëÏÃ¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÏ¢µÙ¤Ï´ôÉì¤Ç¹â¹»¤ÎÍ§Ã£¤Î·ëº§¼°¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¡ÖÈâ¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÍ§Ã£¤ò¤ß¤ÆÎÞ¤¬¤Ý¤í¤Ý¤í¤Ý¤í¡¡¹¬¤»¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö·Ú¥È¥é¤Î±¿Å¾¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¡¼¤ó¡×¡ÖÎÉ¤¤ÂÎ¡×¡Ö¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤ÊÁõ¤¤¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
»°ÅÄ¤Ï´ôÉì¡¦Í¬ÈåÀîÄ®½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢23Ç¯3·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢24Ç¯12·î¤Ë¤Ï½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¤ß¡¦¤¿¡¦¤¤¡©¡×¤òÈ¯Çä¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç¸©Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤ÆÅì³¤Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÈë½ñ¸¡Äê¤äÊíµ¸¡Äê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÌ¾½ê¤òË¬¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£