22ºÐI¥«¥Ã¥×¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤¤ê¡Ö´¨¤¤¤Î¤Ë¥Ø¥½½Ð¤·¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë»³ÅÄ¤¢¤¤¡Ê22¡Ë¤¬14Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö´¨¤¯¤Æ¸ª¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ª¡¡°Õ³°¤È´¨¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ä¤¤¤ËÄ¹Âµ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ä¹Âµ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÌÂºÌÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê½©¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Ç¡¢I¥«¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¹¥È¤È¸«»ö¤Ê¤¯¤Ó¤ì¤¬°ú¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´¨¤¤¤Î¤Ë¥Ø¥½½Ð¤·¡×¡ÖÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¡×¡ÖÉ÷¼Ù°ú¤¯¤«¤éËÉ´¨Âç»ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë9·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥ºB90¡ÝW60¡ÝH90¥»¥ó¥Á¤ÇI¥«¥Ã¥×¡£