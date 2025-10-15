Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¥ª¡¼¥í¥é´Ñ¾Þ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¬°ì¤Ä³ð¤Ã¤¿¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°
¸µAKB48¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¹¬¤»¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬°î¤ì¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡×¡ÖÆÞ¤ê¤ÎÃæ¸½¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¡¼¥í¥é¤Ë¤Ï´¶¼Õ¡£À¸¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¬°ì¤Ä³ð¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°Êª¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤±¤Æ¥ª¡¼¥í¥é°ì½ï¤Ë¸«¤ì¤ÆºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤À¤è¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤Þ¤Ç¸«¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤À¤è¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é140·ï°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£