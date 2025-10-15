¸µÅ·¤Æ¤ìÀï»Î¡È±äÌ¿¤Á¤ã¤ó¡É¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×ËüÇî¤òËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥°¥ë¥á¤Ï¡Ä
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±äÌ¿°Éºé¼Â¡Ê21¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçºåËüÇî¤òËþµÊ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö9·î¤Ë¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞËüÇî¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¹Ã»Ò±à¤ÎÁ°¡¹Æü¤ÈÁ°Æü¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª2days¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÊÂ¤Ö¤¾¡ª¡ª¡Ù¤È·è¤á¤ÆÊÂ¤Ö¤È°Õ³°¤È¤¹¤°Æþ¤ì¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆÃ¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ´Û¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¡ª¤È7ÆüÁ°ÃêÁª¤Ç¸«»ö¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ·«¤êÊÖ¤·»È¤ï¤ì¤ë»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ªÁô¤Î»Ñ¤Î¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Èµ¤·¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥°¥ë¥á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤Î¥Á¥ã¥¦¥ß¥ó¤¬ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ªÌÍ¤¬¾¯¤·ÂÀ¤á¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÉáÃÊ¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³¤³°¤ÎÊ¸²½¤äÆüËÜ¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤Ê¤É¡¢¶½Ì£¿¼¤¤³Ø¤Ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö²ñ¾ì¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¡Ø¤³¤ß¤ã¤¯¡Ù¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÇÊÄËë¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ªº£¤«¤é2027Ç¯¤Î²£ÉÍ²ÖÇî¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¤Ï¤ä°û¤á¤ëºÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡Ö³Ø¤ó¤Ç°û¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¤è¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£