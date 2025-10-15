¿å¿À¤¤¡ÖºÇ¶¯¤Î½÷¿À¡×ÀÖ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡ß¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¡õÀÖ¹õ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¸ø³«¡Ö¥¨¥í¤¤¡×¡ÖÈ¿Â§¡×
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤ä³ÊÆ®µ»¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¿å¿À¤¤¡Ê27¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»£±Æ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö»£±Æ²ñ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤·¤¿¾Ð¡×¤È¡¢ÀÖ¤¤¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥Ý¡¼¥º¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖSHOOTBOXING act5¤´Íè¾ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¹õ¤ÈÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖºÇ¶¯¤Î½÷¿À¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥°¶ñ¹ç¤âºÇ¹â¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥¨¥í¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö»Ø¤âÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¹õÈ±¥í¥óÌÓ¤Î¥Ý¥Ë¥Æ¤Ï¡¢È¿Â§¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿å¿À¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£³ÊÆ®µ»¤Î¡ÖK¡Ý1¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ä¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¥º¡×¡¢¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥µ¥¦¥Ê¡¢Î¹¹Ô¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¡£ÆÃµ»¤Ï¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡£¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¡£