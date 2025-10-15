¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤¬·èÄê¡ª ¥¤¥é¥¯¤È£°¡Ý£°¡¢¾¡ÅÀ¤ÈÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇÊÂ¤Ö¤âÁíÆÀÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ë¡Ú¥¢¥¸¥¢Í½ÁªPO¡Û
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè£³Àï¡ÊBÁÈ¡Ë¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¥¤¥é¥¯ÂåÉ½¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡º£Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î³ÆÁÈ£³¡¢£´°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·×£¶¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò¼Â»Ü¡£³ÆÁÈ£±°Ì¤¬ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬£³¡Ý£²¡¢¥¤¥é¥¯¤¬£±¡Ý£°¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò²¼¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë£±¾¡¤ÇÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢WÇÕËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬·ü¤«¤ëÂç°ìÈÖ¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤â¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ48Ê¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥Ï¥ß¥É¤¬º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë54Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥É¥µ¥ê¤¬Áê¼êGK¤È£±ÂÐ£±¤Ë¤Ê¤ë·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥¯¤Ï75Ê¬¤ËÈ¿·â¡£¥â¥Ï¥Ê¥É¡¦¥¢¥ê¤¬¸Ä¿Íµ»¤ÇÅ¨¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤¦¡£
¡¡·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ£°¡Ý£°¤Ç½ªÎ»¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¥¤¥é¥¯¤Ï¾¡ÅÀ¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇÊÂ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ÁíÆÀÅÀº¹¤ÇÁ°¼Ô¤¬¾å²ó¤ê¡¢WÇÕËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥é¥¯¤ÏBÁÈ£²°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢AÁÈ£²°Ì¤ÎUAE¤È¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô

