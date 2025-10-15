Â³¿¡¢²¡¤·ÌÜ¤ÏÇã¤ï¤ì¤ë¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á4163.40¡Ê+30.40¡¡+0.74%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤ÏÂ³¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÂå¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á4163.40¡Ê+30.40¡¡+0.74%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤ÏÂ³¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÂå¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¡£
MINKABU PRESS