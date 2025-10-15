¡Ö»î¹çÃæ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ×ÊÝ¤â¾Î»¿¤Î22ºÐCBÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢AÂåÉ½3ÀïÌÜ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡Ö°ì¤Ä´ð½à¤¬¤Ç¤¤¿¡×
[10.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]
¡¡»þ´Ö¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ç»Ì©¤Ê90Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð(¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó)¤Ïº¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢AÂåÉ½ÄÌ»»3»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ËÄ©¤ó¤À¡£½øÈ×¤ÏÁê¼ê¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤Ë¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤âÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥óÍ×ÁÇ¤Î¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÐ¿ÍÇ½ÎÏ¤ÇÁê¼ê¹¶·â¿Ø¤ò°µÅÝ¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ï¹¶·â¤Ç¤âÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ»ý¤Á¾å¤¬¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¤ÇÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÎò»ËÅª¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Ë¤â¡¢10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï(¢¤2-2)¤Î²ÝÂê¤È¼ý³Ï¤ò²Ì´º¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¤âÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¶õ¤±¤Æ¼ºÅÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í¤Ë¶¯¤¯¹Ô¤±¤¿¤È»×¤¦¡×(ÎëÌÚ)¡£Á°È¾¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ó¤ÀÃæ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Áê¼ê¤òÅª³Î¤ËÄÙ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥óÉÛ¿Ø¤Ï¥Þ¡¼¥¯¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¹Ê¤ê¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢°ì¿Í¤¬¤«¤ï¤µ¤ì¤ì¤ÐÃ×Ì¿Åª¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ëÀï¤¤Êý¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¿ô¤«·îÁ°¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤«¤éCB¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î22ºÐ¤Ï¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢FW¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó(¥Á¥§¥ë¥·¡¼)¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼Áê¼ê¤ËÂÐ¿Í¤Ç¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏMFµ×ÊÝ·ú±Ñ(¥½¥·¥¨¥À)¤â¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏÅÓÃæ¤«¤éÎëÌÚÁª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¡£¡Ö»î¹çÃæ¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢»î¹çÃæ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¸«¤Æ¤¤¤ÆÍê¤â¤·¤¤¤Ê¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¿¤ÓÂå¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤À¤¬¡¢Îò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤Ë¤â¡Ö¸·¤·¤¤»î¹çÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£8¤«·î¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¡¢Âç¤¤ÊÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë22ºÐ¡£²¤½£Ä©Àï½éÇ¯ÅÙ¤Îº£µ¨¤ÏUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÀï¤¤¤âÂ³¤¯¤Ê¤«¡¢¡Ö(¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤ò)Â¾¤Î¿Í¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤ò½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ç°ì¤Ä´ð½à¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤òËº¤ì¤º¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ëµ¢¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)