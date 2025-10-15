NHK¹ÈÇò»Ê²ñÈ¯É½¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬½éÈ´¤Æ¤¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«6Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô3Ç¯Ï¢Â³
¡¡NHK¤Ï14Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î»Ê²ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¡¢Æ±¶É¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡¢¼Ì¿¿¡Ë¤Î4¿Í¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ÈÇò¤Ë°½À¥¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï2013¡¢15¡¢19Ç¯¤Ë¹ÈÁÈ»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÏ¤ÇÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤·¤¿¤ê¡¢Å·Á³È¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¤È»ëÄ°¼Ô¤ò¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤â¹¥É¾¤Ç¡¢¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¥é¥Ï¥é´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤â°½À¥¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î¸ì¤ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿·Á¡£¡Ö¸ì¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Ê²ñÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆ±´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¯ÍÑ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡È°½À¥3¥«Ç¯·×²è¡É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¶É´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¡£ºòº£¤ÏÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤é¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÍµÈ¤¬3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ö¼¡¤Ï°½À¥¤µ¤ó¤Ë3Ç¯´Ö¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¤¯¤í¤àÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°½À¥¤Ï¡Ö½àÈ÷¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥É¥¥É¥¤ò¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤âÀ¸ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤É¤ó¤Ê¿Ê¹Ô¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¢ã¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¢äÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄ¤Ï¡¢º£Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÍµÈ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£