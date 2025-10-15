µð¿Í¡¦Ä¹Ìî¡¡Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤Ø¡¡¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡¡²ñ¸«¤ËÁª¼ê¤é53¿Í¶î¤±¤Ä¤±¡ÖÍè¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£16Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ø¤Î»×¤¤¤ä´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¡¢Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ÁÌä¤ò¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¤«¤ï¤¹¤é¤·¤µÁ´³«¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê36¿Í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é17¿Í¤ÎÁíÀª53¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¸ÀÍÕ¡¢µ¤¸¯¤¤¡¢¹ÔÆ°¡Ä¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ¹Ìî¤é¤·¤¤²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡£°úÂàÍýÍ³¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¸å¤í¤¬¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤Æ¤ë¤«¤éÁá¤¯½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬¡×¤È¶î¤±¤Ä¤±¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡ÖÍè¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÁíÀª53¿Í¡£¤½¤ÎÁ´°÷¤È°®¼ê¤·¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¼«¿È¤Î´é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿È¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£µð¿Í¤È¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î¥Á¡¼¥à¡×¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ë¥ß¥º¥Î¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤ÇÍ£°ì¡¢°úÂà¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌÁÍ§¡¦ºäËÜ¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¾Ð´é¤ÇÊúÍÊ¡£µÇ°»£±Æ¸å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤Î¤¢¤ë²¬ËÜ¤Ë²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÄÅ·¥×¥é¥ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥³¡¼¥Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢ÍýÏÀÅª¤ËÏÃ¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂç³Ø±¡¿Ê³Ø¤òÉ½ÌÀ¡£Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤Ïµå³¦¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤¬ÁáÂçÂç³Ø±¡¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¤ò³Ø¤ó¤ÀÎã¤¬¤¢¤ë¡£¿Ê³ØÀè¤Ï¡Ö¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢12·î¤Ë¼õ¸³Í½Äê¡£¸ÀÍÕ¤äÅÁ¤¨Êý¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤éµ¤¤ò»È¤¦ÃË¤é¤·¤¤ÁªÂò¤À¡£
¡¡¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼êÅÁ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¾ÍèÁü¤òÉÁ¤¯¡£º£µ¨¤Ï17»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂçÈ¾¤ò¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤ÏÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¿¿ÌÌÌÜ²á¤®¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£¾¯¤·¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ½õ¸À¤Ç¤¤ë»ØÆ³¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢À¨¤¯ºÇ¹â¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£16Ç¯´Ö¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ã¯¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¡×¤¬¡¢Âè2¾Ï¤Ø¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë
¡¡¢ãÄ¹Ìî¤È°ìÌä°ìÅú¢ä
¡¡¡½¡½°úÂà¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡¡ÖÁª¼ê¤Ç¤Ï¡ÊºäËÜ¡ËÍ¦¿Í¤Ë¤·¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È²Ö¡¢¤Õ¤¿²Ö¤âºé¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¡½¡½°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡©
¡¡¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¡¢´ÆÆÄ¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬À¨¤¯»ÄÇ°¡×
¡¡¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤Ï¡©
¡¡¡Ö11Ç¯¤ÎºÇ½ªÀï¡Ê10·î22Æü¤Î²£ÉÍÀï¡Ë¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂåÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£Æâ³¤¤µ¤ó¤ÎºÇÂ¿¾¡¡¢ËÍ¤Î½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½¥×¥í¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÄË¤¤¤«¤æ¤¤¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡½¡½2ÅÙ¤ÎÆþÃÄµñÈÝ¤ò·Ð¤Æµð¿ÍÆþ¤ê¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»ØÌ¾¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É¬»à¤ËÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¡Ê²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ë
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¤Ï¿³È½¤ÎÊý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤â¿³È½¤ÎÊý¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×