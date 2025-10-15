Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥Õ¥§¥Ë¥¯¥¹£Â <6190> ¡¡488±ß¡¡(+80±ß¡¢+19.6¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥¤¥ª <6190> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¡Ö¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÉÔ´Þ¤Î¹âÈæ½Å¥ê¥Ý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÎ³»Ò¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜÆÃµöººÄê¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£¹âÈæ½Å¥ê¥Ý¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÎ³»Ò¡ÊHDL¡Ë¤Ï¡¢¥Ò¥È¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤Æ´ÎÂ¡¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï´ÎºÙË¦¤ÎÇÝÍÜÊªÃæ¤Ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò¤Û¤È¤ó¤É¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ´¤¯´Þ¤Þ¤Ê¤¤HDL¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡£HDL¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÉÔ´Þ¤ÎHDL¤¬¡¢¹â¤¤¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë²ó¼ýµ¡Ç½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÆÃµöººÄê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿È¯ÌÀ¤Ï¤³¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¡£Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¡¢¤³¤ÎÈ¯ÌÀ¤ò¤â¤È¤Ë»é¼Á°Û¾ï¾É¤Î¼£ÎÅË¡¤ä¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¦µæµ¡´Ø¤äÀ½Ìô´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥¢¥¦¥È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤¬¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æâ³¤Â¤ <7018> ¡¡9,220±ß¡¡(+1,500±ß¡¢+19.4¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Æâ³¤Â¤Á¥ <7018> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò455²¯±ß¤«¤é465²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ4.1¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò7²¯±ß¤«¤é26²¯±ß¡ÊÆ±83.7¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò5²¯±ß¤«¤é20²¯±ß¡ÊÆ±96.7¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£¾å´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥ë±ßÁê¾ì¤¬±ß°Â·¹¸þ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ³°²ß·ú¤Æ¹©»ö¤ÎÇä¾å¹â¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿¡¢»ñµ¡ºà²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ¤â¤È¤Î²Á³ÊÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢À¸»ºÀ¸þ¾åµÚ¤Ó½ô·ÐÈñ¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¢£¥¢¥µ¥«Íý¸¦ <5724> ¡¡1,590±ß¡¡(+248±ß¡¢+18.5¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥¢¥µ¥«Íý¸¦ <5724> [Åì¾Ú£Ó][Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿Æ¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¤½¤ÎÊóÉü¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð´ØÀÇ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤¬ºÆ¤Ó¶ÛÄ¥²½¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÁ´ÂÎ¤ÎÁê¾ì´Ä¶¤Ï¥ê¥¹¥¯¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ ¥ì¥¢¥¢ー¥¹´ØÏ¢¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÌÃÊÁ¤Ï¸®ÊÂ¤ßÆ°Ãû¤·¤¿¡£ÅÔ»Ô¹Û»³´ØÏ¢¤ÎÍº¡¢¥¢¥µ¥«Íý¸¦ <5724> ¤Î¤Û¤«¡¢ÆîÄ»Åç²¤Ç¤Î¥ì¥¢¥¢ー¥¹Å¥¤ÎºÎ·¡»ö¶È¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥° <6330> [Åì¾Ú£Ð]¤ä¥ì¥¢¥¢ー¥¹²ó¼ýµ¡ºà¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¸Å²Ïµ¡³£¶âÂ° <5715> [Åì¾Ú£Ð]¡¢µ®¶âÂ°¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾¾ÅÄ»º¶È <7456> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É¤âÇã¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢£¥¢¥¯¥µ¥¹£È£Ä <3536> ¡¡153±ß¡¡(+23±ß¡¢+17.7¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥¢¥¯¥µ¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <3536> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿Æ¡£°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ò¤Ä¤±¡¢Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï14Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢26Ç¯8·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¸øÉ½¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÁ°´üÈæ2.6ÇÜ¤Î4²¯3200Ëü±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Çä¾å¹â¤ÏÆ±8.6¡óÁý¤Î131²¯7200Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¼çÎÏ¤Î¾®Çä»ö¶È¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤ä½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î»ý¤ÁÄ¾¤·¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²·Çä»ö¶È¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê³¤³°ÈÎÏ©¤Î³«Âó¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Ó£Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó <7608> ¡¡1,299±ß¡¡(+176±ß¡¢+15.7¡ó)
¡¡¥¨¥¹¥±¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó <7608> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡£14ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢26Ç¯2·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò136²¯±ß¤«¤é140²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ5.5¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò13²¯±ß¤«¤é16²¯±ß¡ÊÆ±30.2¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò9²¯1000Ëü±ß¤«¤é11²¯2000Ëü±ß¡ÊÆ±20.5¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÃæ´Ö15±ß¡¦´üËö16±ß¤ÎÇ¯31±ß¤«¤éÃæ´Ö18±ß¡¦´üËö20±ß¤ÎÇ¯38±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£¼çÎÏ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤Ç¡¢¾å´ü¤Ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¤¥º¥²ー¥à»Ô¾ì¤¬°ú¤Â³¤³è¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÄêÈÖ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢³¤³°¼è°úÀèÅ¹ÊÞ¤Ç¥×¥é¥¤¥º¥²ー¥àµ¡¤¬ÁýÂæ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¼õÃí¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¡£¤Þ¤¿¡¢³è¶·¤Ê»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤è¤ê¡¢²¼´ü¤â¾¦ÉÊ¼õÃí¤¬°ú¤Â³¤·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢8·îÃæ´Ö´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â76²¯100Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ20.2¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×10²¯700Ëü±ß¡ÊÆ±72.1¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×7²¯900Ëü±ß¡ÊÆ±70.0¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÎÉÉÊ·×²è <7453> ¡¡3,162±ß¡¡(+374±ß¡¢+13.4¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨2°Ì¡£ÎÉÉÊ·×²è <7453> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4ÆüÂ³µÞÆ¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë25Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£¤¢¤ï¤»¤Æ26Ç¯8·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò³«¼¨¤·¤¿¡£·×²è¾å¿¶¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°´ü¤Î¼ÂÀÓ¤ËÂÐ¤·¡¢º£´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï9.6¡óÁý¤Î8600²¯±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤Ï4.2¡óÁý¤Î530²¯±ß¤ò·×²è¤¹¤ë¡£²áµîºÇ¹â±×¤ÎÏ¢Â³¹¹¿·¤È¼Â¼ÁÁýÇÛ¤Î·×²è¤ò¼¨¤·¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£º£´ü¤Ï¹ñÆâ¤Ç¹Ù³°¤òÃæ¿´¤Ë48Å¹ÊÞ½ÐÅ¹¤·¡¢´üËö¤Ë723Å¹ÊÞ¤È¤¹¤ëÍ½Äê¡£³¤³°¤Ç¤Ï84Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤·¡¢´üËö¤Ë785Å¹ÊÞ¤È¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±¼Ò¤Ï3¥«Ç¯¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ò¹¹¿·¤·¡¢28Ç¯8·î´ü¤ËÇä¾å¹â1Ãû800²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×1080²¯±ß¡Ê26Ç¯8·î´üÍ½ÁÛ¤Ï790²¯±ß¡Ë¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£25Ç¯8·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°¤Î´üÈæ18.6¡óÁý¤Î7846²¯2900Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±22.3¡óÁý¤Î508²¯4600Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤ÏÁ°´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò½¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤«¤é6±ßÁý³Û¤·¤Æ28±ß¡ÊÇ¯´ÖÇÛÅö¤Ï50±ß¡Ë¤È¤·¤¿¡£9·î1ÆüÉÕ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿1ÂÐ2¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Ùー¥¹¤ÇÁ°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤Ï25±ß¤È¤Ê¤ë¡£º£´ü¤Ï³ô¼°Ê¬³ä¸å¤Î¥Ùー¥¹¤ÇÃæ´Ö¡¦´üËö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç14±ß¡¢Ç¯´Ö28±ß¤ÎÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£¼Â¼ÁÁýÇÛ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤ー¥°¥é¥ó¥É <3294> ¡¡1,937±ß¡¡(+222±ß¡¢+12.9¡ó)
¡¡¥¤ー¥°¥é¥ó¥É <3294> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿Æ¡£10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÎÃ±ÆÈ¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò387²¯±ß¤«¤é405²¯6700Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ33.0¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò23²¯±ß¤«¤é29²¯5600Ëü±ß¡ÊÆ±98.8¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò13²¯5000Ëü±ß¤«¤é18²¯3400Ëü±ß¡ÊÆ±2.1ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÃæ´Ö¡¦´üËö³Æ42±ß¤ÎÇ¯84±ß¤«¤éÃæ´Ö¡¦´üËö³Æ46±ß¤ÎÇ¯92±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¾å´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µï½»ÍÑÊª·ï¡¦¼ý±×ÍÑÊª·ï¤È¤â¤ËÈÎÇä¤¬·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿ÊÄ½¤·¡¢·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µï½»ÍÑÊª·ï¤Îºß¸ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤êÇä¾åÁíÍø±×Î¨¤¬²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤¬Çä¾å¹â¡¦Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£
¢£¥¢¥¤¥É¥Þ£È£Ä <7373> ¡¡3,095±ß¡¡(+348±ß¡¢+12.7¡ó)
¡¡¥¢¥¤¥É¥Þ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7373> [Åì¾Ú£Ç]¤¬µÞÈ¿Æ¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢26Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò³«¼¨¤·¤¿¡£Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ï170²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ28.1¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤Ï40²¯±ß¡ÊÆ±28.9¡óÁý¡Ë¤È¤·¤¿¡£Á°´ü¤ËÃ£À®¤·¤¿²áµîºÇ¹â¶ÈÀÓ¤Î¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÀ®Ä¹¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÇã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤òµá¤á¤ë¿Íºà¤Î½¢Ï«µ¡²ñ¤â¹â¤Þ¤ë¤È¤ß¤ë¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¦±Ä¶ÈDX¥Äー¥ë¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë±Ä¶È»Ù±ç»ö¶È¤Ï105²¯9200Ëü±ß¡ÊÆ±20.4¡óÁý¡Ë¡¢¥ê¥âー¥È¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¿Íºà¤È¿Í¼êÉÔÂ¤Î´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë ¿Íºà»Ù±ç»ö¶È¤Ï56²¯7900Ëü±ß¡ÊÆ±44.7¡óÁý¡Ë¤ÈÂçÉý¤ÊÁý¼ý¤ò¸«¹þ¤à¡£25Ç¯8·î´ü¤ÏÇä¾å¹â¤¬132²¯6900Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ25.0¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬31²¯200Ëü±ß¡ÊÆ±25.7¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£±Ä¶È»Ù±ç»ö¶È¡¢¿Íºà»Ù±ç»ö¶È¤È¤â¤Ë¼õÃí·ï¿ô¤¬Á°¤Î´ü¤ò¾å²ó¤ê¡¢6´üÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÁý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¢£µ»¸¦À½ <6289> ¡¡1,557±ß¡¡(+175±ß¡¢+12.7¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨3°Ì¡£µ»¸¦À½ºî½ê <6289> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¾å¸Â¤ò138Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î5.22¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï20²¯±ß¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï10·î14Æü¤«¤éÍèÇ¯5·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾åµÚ¤Ó³ô¼ç´Ô¸µ¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹¤Ê¤ë³ô¼ç²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿26Ç¯8·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Çä¾å¹â278²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ5.6¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×29²¯±ß¡ÊÆ±13.0¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×22²¯±ß¡ÊÆ±47.9¡óÁý¡Ë¤È2¥±¥¿±Ä¶ÈÁý±×¤ò¸«¹þ¤à¤³¤È¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£·úÀßµ¡³£»ö¶È¤Ç¹ñÆâ¸þ¤±¤Ë¿·µ¡¼ïÅêÆþ¤Ç¼ûÍ×¤ò´µ¯¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³¤³°¸þ¤±¤Ï»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¼õ¤±²áµîºÇ¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿Á°´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¡£°ìÊý¡¢°µÆþ¹©»ö»ö¶È¤Ç¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉüµì¹©»ö¤äËÉºÒ¡¦¸ººÒ¡¢¹ñÅÚ¶¯ð×²½´ØÏ¢¹©»ö¤ò·øÄ´¤Ë¼õÃí¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥Ú¥ìー¥¿ÉÕ¤¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ëー¥º¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤¬¸£°úÌò¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢25Ç¯8·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â263²¯3700Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ10.7¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×25²¯6600Ëü±ß¡ÊÆ±22.8¡ó¸º¡Ë¡¢½ãÍø±×14²¯8700Ëü±ß¡ÊÆ±39.0¡ó¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥æー¥¶ー¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¸ºÂ®¤Ç·úÀßµ¡³£»ö¶È¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¢£ÃÝÆâÀ½ºî½ê <6432> ¡¡5,800±ß¡¡(+590±ß¡¢+11.3¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨4°Ì¡£ÃÝÆâÀ½ºî½ê <6432> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£¥ß¥Ë¥·¥ç¥Ù¥ë¤ò¼çÎÏ¤Ë¾®·¿·úµ¡¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤¬¡¢²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë³¤³°ÈÎÇäÈæÎ¨¤¬99¡ó¤È¤¤¤¦°Û¿§´ë¶È¤Ç¡¢10·î°Ê¹ß¤ÎÂÐ¥É¥ë¤äÂÐ¥æー¥í¤Ç¤Î±ß°Â¿Ê¹Ô¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Á°½µËö10Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë26Ç¯2·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÈ¯É½¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î336²¯±ß¤«¤é380²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ2.3¡óÁý¡Ë¤ËÁý³Û¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î·úÀß»Ô¾ì¤¬³è¶·¤Ç¤½¤Î²¸·Ã¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢³ô¼çÇÛÅö¤Î¾å¾è¤»¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè·×²è¤Î200±ß¤«¤é210±ß¡ÊÁ°´ü¼ÂÀÓ¤Ï200±ß¡Ë¤ËÁýÇÛ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤¹¤ëÇã¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥Çー¥¿¥»¥¯ <3905> ¡¡1,556±ß¡¡(+110±ß¡¢+7.6¡ó)
¡¡¥Çー¥¿¥»¥¯¥·¥ç¥ó <3905> [Åì¾Ú£Ç]¤¬5Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï14Æü¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÂç¼ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤È¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±»ÜÀßÍøÍÑ¤Ë¤«¤«¤ë·ÀÌó¤ò9ÆüÉÕ¤ÇÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢26Ç¯Ãæ¤Ë¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËºÇÂç100¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÎäµÑµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤ÊAI¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±ÅÅÎÏ¶¡µë¤Ï¡¢¹ç·×160¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¤Ø¤È³ÈÄ¥¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥ó¥¬¥Ï¥Ã¥È <8200> ¡¡2,380±ß¡¡(+124±ß¡¢+5.5¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨7°Ì¡£¥ê¥ó¥¬ー¥Ï¥Ã¥È <8200> [Åì¾Ú£Ð]¤¬5Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯2·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò455²¯±ß¤«¤é457²¯4900Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ4.5¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò17²¯±ß¤«¤é19²¯9000Ëü±ß¡ÊÆ±17.5¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò10²¯±ß¤«¤é12²¯3100Ëü±ß¡ÊÆ±27.1¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¾å´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µÏ¿ÅªÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡ÖÎÃ¤òµá¤á¤ë¡×³°¿©Æ°µ¡¤¬Áý¤¨°û¿©¶È¤Ë¤ÏÆÃ¼û¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤Î½¸µÒ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿8·îÃæ´Ö´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â223²¯9900Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.5¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×7²¯9000Ëü±ß¡ÊÆ±12.2¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×5²¯1100Ëü±ß¡ÊÆ±56.3¡óÁý¡Ë¤ÇÃåÃÏ¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÃæ´ÖÇÛÅö¤ò5±ß¤«¤é6±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¡¢Ç¯´ÖÇÛÅö¤ò13±ß¡ÊÁ°´ü12±ß¡Ë¤ØÁý³Û¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢29Ç¯2·î´ü¤ËÇä¾å¹â523²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×38²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄê¤·¤¿¡£³°¿©»ö¶È¤Î¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ËÂÐ±þ¤·¤¿³°ÈÎ»ö¶È¤Î¶¯²½¤ä¹¹¤Ê¤ëASEANÃÏ°è¤Ø½ÐÅ¹¶¯²½¡¢DX²½¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æü¼ÖÎ¾ <7102> ¡¡2,818±ß¡¡(+129±ß¡¢+4.8¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨10°Ì¡£ÆüËÜ¼ÖíÒÀ½Â¤ <7102> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£10·î10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£Ê£ÒÅì³¤ <9022> [Åì¾Ú£Ð]¤«¤é¿·´´ÀþÅÅ¼Ö¡ÖN700S¡×192Î¾¡Ê12ÊÔÀ®¡Ë¤ò¼õÃí¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¼õÃí¶â³Û¤ÏÈó³«¼¨¤Ç¡¢27Ç¯3·î´ü°Ê¹ß¤ËÇä¤ê¾å¤²·×¾å¤¹¤ë¡£
¢£¥¢¥É¥ô¥¡¥ó£Ç <7463> ¡¡885±ß¡¡(+36±ß¡¢+4.2¡ó)
¡¡¥¢¥É¥ô¥¡¥ó¥°¥ëー¥× <7463> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£10·î10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¾å¸Â¤ò35Ëü2000³ô¡ÊÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î1.03¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï3²¯±ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï10·î14Æü¤«¤é12·î26Æü¤Þ¤Ç¡£»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾åµÚ¤Óµ¡Æ°Åª¤Ê»ñËÜÀ¯ºö¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢PBR¤Î¸þ¾åÊÂ¤Ó¤Ë³ô¼ç´Ô¸µ¤Î½¼¼Â¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ñ¥ó¥Ñ¥·£È£Ä <7532> ¡¡974.9±ß¡¡(+35.8±ß¡¢+3.8¡ó)
¡¡¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7532> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£Á°½µËö10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿¹ñÆâ¥ê¥Æー¥ë»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ4.0¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áý¼ý´ðÄ´¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤¬³ô²Á¤Î»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÇÅÚÆüµÙÆü¿ô¤Ï1Æü¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È»ö¶È¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤¬¿Ä¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ëー»ö¶È¤Ç¤ÏÁíºÚ¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀöºÞ¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ê¾å¤²¤Ë¹×¸¥¡£¥³¥áÎà¤ä¼òÎà¤Ê¤É¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ì¥ó¥¶£È£Ä <3546> ¡¡1,080±ß¡¡(+38±ß¡¢+3.7¡ó)
¡¡¥¢¥ì¥ó¥¶¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <3546> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿8·îÃæ´Ö´üÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â781²¯2600Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.8¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×30²¯3900Ëü±ß¡ÊÆ±66.5¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×20²¯2300Ëü±ß¡ÊÆ±65.9¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î±Ä¶ÈÍø±×21²¯±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤äÇã¤¤¹µ¤¨¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³Åª¤ÊµÒ¿ô¤äÇã¤¤¾å¤²ÅÀ¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬¸º¼ý¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å¹â¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î796²¯±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢PBÇä¤ê¾å¤²ÈæÎ¨¤Î³ÈÂç¤äPB¾¦ÉÊ¤ÎÁÆÍøÎ¨¤Î²þÁ±¡¢Å¹ÊÞÊÄº¿µÚ¤Ó¥³¥¹¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ê¤É¤¬ÁÕ¸ù¤·Íø±×¤Ï·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯2·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â1550²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ1.1¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×37²¯5000Ëü±ß¡ÊÆ±6.9¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×22²¯±ß¡ÊÆ±5.4¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¢££Ä£É¥·¥¹¥Æ¥à <4421> ¡¡985±ß¡¡(+31±ß¡¢+3.3¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥Ç¥£¡¦¥¢¥¤¡¦¥·¥¹¥Æ¥à <4421> [Åì¾Ú£Ó]¤¬5Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£14Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢£Î£Ô£Ô <9432> [Åì¾Ú£Ð]¥°¥ëー¥×¤Ç¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë£Î£Ô£Ô¡¡£È£õ£í£á£î£Å£Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤È¡¢´ë¶È¸þ¤±À¸À®AI³èÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Æ±Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢DI¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼ÂÁ©·¿¸¦½¤¡ÖÀ¸À®AI¤ÇËá¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë´ðÁÃ¸¦½¤¡×¤È¡¢£Î£Ô£Ô¡¡£È£õ£í£á£î£Å£Ø¤¬Äó¶¡¤¹¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¡ÖÀ¸À®AI¥Ó¥®¥ó¥º¡ª¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥×¥í¥°¥é¥à¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎAI¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ø¤Î³èÍÑ¥¹¥¥ëÄêÃå¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç»Ù±ç¤·¡¢´ë¶È¤ÎDX¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¯¥¤¥Ã¥¯ <4318> ¡¡2,505±ß¡¡(+48±ß¡¢+2.0¡ó)
¡¡¥¯¥¤¥Ã¥¯ <4318> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢11·î30Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ1³ô¤ò3³ô¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤26Ç¯3·î´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò50±ß¤«¤é18±ß¤Ø½¤Àµ¤·¡¢¼Â¼ÁÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Åê»ñÃ±°ÌÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¤Î¸þ¾å¤ÈÅê»ñ²ÈÁØ¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾ÐÈþÌÌ <9237> ¡¡2,120±ß¡¡(+40±ß¡¢+1.9¡ó)
¡¡¾ÐÈþÌÌ <9237> [Åì¾Ú£Ç]¤¬È¿È¯¡£10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢10·î31Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ1³ô¤ò2³ô¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Åê»ñÃ±°ÌÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ò°ú¤²¼¤²³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Åê»ñ²È¤Ë¤è¤êÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÅê»ñ²ÈÁØ¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò²ñ¼Ò¥±¥¢¥µ¥ó¥¯¤¬¿·¤¿¤Ê»ö¶È¡Ö¥±¥¢¥µ¥ó¥¯ ¥Ñー¥È¥Êー¥êー¥¹¡×»ö¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥±¥¢¥µ¥ó¥¯¤¬¥µ¥Ö¥êー¥¹·ÀÌó¤Î·ÁÂÖ¤ÇÃÏ¸¢¼Ô¤«¤éÊª·ï¤ò°ì³ç¤Ç¼Ú¤ê¾å¤²¡¢Æ±»þ¤Ë²ð¸î»ö¶È¼Ô¤ËÂß¤·ÉÕ¤±¡ÊÅ¾Âß¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤¬25Ç¯10·î´ü¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸ÅÌîÅÅ <6814> ¡¡7,320±ß¡¡(+110±ß¡¢+1.5¡ó)
¡¡¸ÅÌîÅÅµ¤ <6814> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯2·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò1275²¯±ß¤«¤é1375²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ8.3¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò115²¯±ß¤«¤é160²¯±ß¡ÊÆ±21.4¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò90²¯±ß¤«¤é155²¯±ß¡ÊÆ±35.3¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÃæ´Ö¡¦´üËö³Æ55±ß¤ÎÇ¯110±ß¤«¤éÃæ´Ö¡¦´üËö³Æ75±ß¤ÎÇ¯150±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¤Á¥²ñ¼Ò¤Î¹â¿å½à¤Ê¼ê»ý¤Á¹©»öÎÌ¤òÇØ·Ê¤Ë·úÂ¤Ç½ÎÏ¤Î³ÈÂç¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°ú¤Â³¤ÇõÍÑ»ö¶È¤Î¾¦Á¥¸þ¤±»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿8·îÃæ´Ö´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â686²¯5300Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9.3¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×93²¯300Ëü±ß¡ÊÆ±27.5¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×101²¯9000Ëü±ß¡ÊÆ±2.0ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
