³ÚÅ·¡¦´ß¡¡°úÂà¤Îµð¿Í¡¦Ä¹Ìî¤ËÀËÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¡¡84Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÍ£°ì¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤Ë
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìî¤Î°úÂà¤ò¼õ¤±¡¢84Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÍ£°ì¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÚÅ·¡¦´ß¤Ï¡ÖÄ¹Ìî¤Î´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ë¤¤¤Ä¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£16Ç¯´Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀËÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤Ç¤ÏÁý°æ¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢ËÒÅÄ¡Ê¸µÀ¾Éð¡Ë¡¢ÀõÈø¡¢µÈ¸«¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸µÃæÆü¡Ë¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ïºä¸ý¡Ê¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢À¾²¬¡Ê¸µ¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢Åè¡Ê¸µ³ÚÅ·¡Ë¤éÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡º£Ç¯12·î¤Ç41ºÐ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»170¾¡±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¡Ê¸½Ìò¤¬¡Ë1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±µéÀ¸¤ÎÂåÉ½¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊ¬¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÊ³Æ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£