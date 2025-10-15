¡Ú½©²Ú¾Þ¡ÛG1½éÄ©Àï¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¡¡¼¯¸Í»Õ¡¢ÇúÈ¯¤ÎÍ½´¶
¡¡½©G1¤Î¿åÍË´ë²è¤ÏÃ´Åöµ¼Ô¤¬½ÐÁöÇÏ¤Î¿Ø±Ä¤ËÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆËÜ²»¤ËÇ÷¤ë¡ÖG1ÄÉQ¡ªÃµQ¡ª¡×¡£ÌÆÇÏ3´§¥ì¡¼¥¹ºÇ½ªÀï¡ÖÂè30²ó½©²Ú¾Þ¡×¤ÏÅìµþËÜ¼Ò¡¦¹âÌÚæÆÊ¿¡Ê35¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£±¹¼Ë¤æ¤«¤ê¤ÎÎÉ·ìÇÏ¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¼¯¸ÍÍº°ì»Õ¡Ê63¡Ë¤òÄ¾·â¡£¡Ö±¹¼Ë¤ÎÀª¤¤¡×¡Ö±¹¼Ë¤æ¤«¤ê¤Î·ìÅý¡×¡ÖG1ÄÌÍÑ¤ÎÁÇ¼Á¡×¤Î3¥Æ¡¼¥Þ¤òÌä¤¦¡£
¡¡¡Ú±¹¼Ë¤ÎÀª¤¤¡Û½©G1³«ËëÀï¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤Ï¼¯¸Í»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ë8ºÐÇÏ¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤È¡¢±¹¼Ë½êÂ°¤Î»°±º¹ÄÀ®¤Ï¿ÍÇÏ¶¦¤ËG1½é¾¡Íø¡£ÄýÍÕ±ê¡Ê¤Æ¤¤¤è¤¦¤¨¤ó¡Ë¤Ç°ì»þ¤Ï°úÂà¤â¹Í¤¨¤¿°¦ÇÏ¤È¡¢¼Â¤Ë127ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÂÔË¾¤ÎG1¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿°¦Äï»Ò¡£¼¯¸Í»Õ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£±¹¼Ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¤âÀ¨¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢¸µ¡¹Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤Ï11ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤Î·ãÁö¡£ÅöÆü¤ÎÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÇÏ·ô¤ò³°¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¡È»°±º¥³¡¼¥ë¡É¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤Î½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£»Õ¤Ï¡Ö²¿¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤À¤±±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î»Ò¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤âÄ´¶µ»ÕÌ½Íø¡Ê¤ß¤ç¤¦¤ê¡Ë¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¼¯¸Í±¹¼Ë¤ËG1½é¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼»º¶ð¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¹¥¥à¡¼¥É¤Ç½©G1¡¦2ÀïÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ú±¹¼Ë¤æ¤«¤ê¤Î·ìÅý¡Û3ºÐ»þ¤Ë»©·î¾Þ¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÈG1¤ò3¾¡¤·¤¿¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¼¯¸Í»Õ¡£¥Ú¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ë¥¢¡Ê23Ç¯ºù²Ö¾Þ3Ãå¡Ë¤Ê¤ÉÇ¯²¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¿¤Á¤ÏÁ´¤Æ¼¯¸Í±¹¼Ë¤ËÆþ±¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´Ëå¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¤â¤½¤Î°ìÆ¬¤À¡£»Õ¤Ï¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î·ìÅý¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢ÀèÆþ´Ñ¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÀ³Ê¤âÇÏÂÎ¤â°ã¤¦¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê1ºÐ²¼¤Î¡Ë¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥º¥Ï¡¼¥È¡Ê¥»¥ó6¡Ë¤Ê¤ó¤«¤ÏÁ´¤¯¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤¯¤é¤¤´üÂÔ¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¤Ë¤Ï¾¯¤·»÷ÄÌ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡ÖÁö¤ë¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤È¤³¤í¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£¤½¤³¤ËÂÎ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÂ³¤±¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥¨¥ô¥£¡¼¥ô¥¡¡ÊÌÆ2¡Ë¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤Î²¼¤ò´û¤Ë5Æ¬´ÉÍý¤¹¤ë»Õ¡£¼«Á³ÂÎ¤ÇÎÉ·ìÇÏ¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÚG1ÄÌÍÑ¤ÎÁÇ¼Á¡Û¥¥ã¥ê¥¢4Àï3Ï¢ÂÐ¤Î¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¡£½©²Ú¾ÞÀÚÉä¤¬·ü¤«¤Ã¤¿Á°Áö»ç±ñS¤ÏÁ°»Ä¤ê¤ÎÅ¸³«¤òÃæÃÄ¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ2Ãå¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¹¥¯¤È¤Ï¤ï¤º¤«¼óº¹¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°²ó¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤ÎÉ¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤·Éé¤±¤Ï¤·¤¿¤¬¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼¯¸Í»Õ¡£6¥¥íÁý¤ÎÇÏÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢²Æ¤ò±Û¤·¤Æ¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÇ§¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¡¢8Æü¤Ë·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ø¤È°ÜÆ°¡£¥¤¥ì¹þ¤ßÊÊ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¤ÎÍ¢Á÷µ÷Î¥¤¬Ã»¤¤´ØÀ¾¤Ç¤ÎÄ´À°¤òÁªÂò¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÀÞ¤ê¹ç¤¤¤µ¤¨¤Ä¤±¤Ð¡¢¤·¤Þ¤¤¤ÏÇúÈ¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï¾¯¤·Î®¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£Ç½ÎÏÅª¤Ë¤ÏÁ´Á³¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£½ÐÁö¤Ø¤Î¾Þ¶â¥Ü¡¼¥À¡¼¤¬¹â¤¯¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î½©²Ú¾Þ¡£Áê¼ê¤¬°ìµ¤¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ëG1½éÄ©Àï¤À¤¬¡¢¿Ø±Ä¤ÏÄÌÍÑ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¼¯¸Í¡¡Íº°ì¡Ê¤·¤«¤È¡¦¤æ¤¦¤¤¤Á¡Ë1962Ç¯¡Ê¾¼37¡Ë5·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î63ºÐ¡£84Ç¯3·î¡¢µ³¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£02Ç¯¤«¤é5Ç¯´Ö¡¢Æ£ÂôÏÂÍº±¹¼Ë¤ÎÄ´¶µ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢JRAÄÌ»»5487Àï346¾¡¡Ê½Å¾Þ4¾¡¡Ë¤Ç07Ç¯°úÂà¡£Ä´¶µ»Õ¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ08Ç¯3·î³«¶È¡£JRAÄÌ»»5174Àï494¾¡¡¢Æ±½Å¾Þ16¾¡¡Ê¤¦¤ÁG1¡¦5¾¡¡Ë¡£·ì±Õ·¿A¡£
¡¡¡Ú¼èºà¸åµ¡Û¶¥ÇÏµ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ä´¶µÉ÷·Ê¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£21Ç¯Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Î½µ¤ÎÅÚÍËÄ«¡¢¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤Ïº£¤Ï¤Ê¤Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó¤ÎËÌÇÏ¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£3ºÐÇÏ¤Ê¤¬¤éÀèÆ¬¤ÇÆ²¡¹¤ÈÎ½ÇÏ¤¿¤Á¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢Ä«Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë¶ÚÆù¼Á¤ÎÇÏÂÎ¤Ï¿À¡¹¤·¤¯¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡£´û¤ËÂ¾¤ÎÇÏ¤ËËÜÌ¿¤òÂ÷¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡È°ÈÂØ¤¨¡É¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤ÎÏÃ¤ò¼¯¸Í»Õ¤Ë¿¶¤ë¤È¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢´û¤Ë±¹¼Ë¤Ç°ìÈÖ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤ä¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤òÇË¤Ã¤Æ¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£»×¤¨¤Ð¡¢½©²Ú¾Þ¤Ë½ÐÁö¤¹¤ëÇÏ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸3ºÐ½©¤Ç¤¢¤Î´ÓÏ½¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¤À¡£¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¤Ê¤É¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¿¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë·»¤ÎÇØÃæ¤ÏÂç¤¤¤¡£¡Ê¹âÌÚ¡¡æÆÊ¿¡Ë