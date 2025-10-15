NPB Íèµ¨¤«¤é¡Ö·ÄÄ¤µÙ²ËÆÃÎã¡×Æ³Æþ ½Ð»ºÎ©¤Á²ñ¤¤¤ä´§º§Áòº×¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤ÈÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç»öÌ³ÀÞ¾×¤ò¹Ô¤¤¡¢½Ð»ºÎ©¤Á²ñ¤¤¤ä´§º§Áòº×¤Ê¤É¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤¿ºÝ¤ËÃ»´ü´Ö¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤ë¡Ö·ÄÄ¤µÙ²ËÆÃÎã¡×¤òÍèµ¨¤«¤éÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤¬½Ð»ºÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤¿¤á»ºµÙÀ©ÅÙ¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£21Ç¯¤Ë¤âÍ×Ë¾¤·¤¿¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Áª¼ê²ñ¤Î¿¹Ãé¿Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÌîµå³¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤È¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤ë¤È10Æü´Ö¤ÏºÆÅÐÏ¿¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬Æ±´ü´Ö¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¿·À©ÅÙ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é½ÀÆð¤ËÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£