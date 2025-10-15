Â¼¾å¿®¸Þ¡¡2·î¤ÎÂçÁÒ¤ËÂ³¤·ëº§¡¡Êó¹ðÊ¸¤Ç¶Ó¸Í¡¢½ÂÃ«¤éµì¥á¥ó¥Ð¡¼´Þ¤áÁ´°÷¤Ø»×¤¤¹þ¤á
¡¡SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£7·î¤Ë½µ´©»ï¤Ç20Âå½÷À¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¤³¤Î½÷À¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·ëº§¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤ËÂ³¤2¿ÍÌÜ¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡Ö»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¤ÎÍÎÁ¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤È¶¦¤ËÊâ¤àµ¤»ý¤Á¤Ë°ìÀÚÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÎÙ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢¾Ð´é¤ä´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç·ëº§´Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿Â¼¾å¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶È³¦¤Î¿Í¤Ï·ù¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢7·î¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤Û¤Ü·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¡×¤È·ëº§¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â»öÁ°¤ËÊó¹ð¤·¡¢²¹¤«¤¤½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï24Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Â¼¾å¤Ï43ºÐ¡£¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¡õ20¼þÇ¯¤ò½ª¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î·ëº§¤ÎË¡Â§¤òÆ§½±¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºßºå¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¸åÇÚ¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¿å¤òº¹¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿äÂ¬¡£Á°Æü13Æü¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËëÆü¤Ç¡¢¸åÇÚ¤ÎWEST.¤âÂçºå¤Ç¼çºÅ²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤Î2¤Ä¤¬½ªÎ»¤·¤¿ÍâÆü¤ÎÈ¯É½¡£Èà¤é¤·¤¤Í¥¤·¤µ¤Èµ¤¸¯¤¤¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§È¯É½¤Î4»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤¯¤·¤¯¤âNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö»Ê²ñ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ø¸À¤·¡¢¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼èºà»þ¤Ë¡Öº£Ç¯¤â¥¢¥«¥ó¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¡ª¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤âÂ¼¾å¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼«¤é¤Î¤á¤Ç¤¿¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡þÂ¼¾å¡¡¿®¸Þ¡Ê¤à¤é¤«¤ß¡¦¤·¤ó¤´¡Ë1982Ç¯¡Ê¾¼57¡Ë1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î43ºÐ¡£96Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢02Ç¯¤Ë¡Ö´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡×¤Î·ëÀ®¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£04Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤Ê¥È¡¼¥¯ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤ÇMC¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÇÀ¶È´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ö¥Î¥¦¥¿¥¹¹âÄÐÇÀ±à³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
¡¡¢ã¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÃç´Ö»×¤¤¡×¢äÂ¼¾å¤Î·ëº§Êó¹ðÊ¸¤Ë¤ÏSUPER¡¡EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÌ¾Á°¤¬°ì»ú¤º¤Ä¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶Ó¸ÍÎ¼¡Ê40¡Ë¡¢½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ê44¡Ë¡¢ÆâÇîµ®¡Ê39¡Ë¤È¡¢´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç»þÂå¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤ÎÌ¾Á°¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃç´Ö»×¤¤¤ÊÂ¼¾å¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿ä»¡¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£