³ÚÅ·¡¡¥Ü¥¤¥È¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌóÄù·ë¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¡×
¡¡³ÚÅ·¤Ï14Æü¡¢¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤Î20Ç¯¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ü¥¤¥È¤Ï7·î¤Ë1·³¤Ë¹çÎ®¤·¡¢67»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨¡¦300¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î13ËÜÎÝÂÇ¤Ç39ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ¤Ïº£¥ª¥Õ¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÍ¥Àè¤Ç»ÄÎ±¸ò¾Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¤¥È¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ¤ËºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î±É¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£4Ç¯Ï¢Â³4°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¡ÖÊä¶¯¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë