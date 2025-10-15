12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡¡³ÆµåÃÄ¤¬2½äÌÜ¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ËÈùÄ´À°
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤ÈÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç»öÌ³ÀÞ¾×¤ò¹Ô¤¤¡¢12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆµåÃÄ¤¬2½äÌÜ¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ËÈùÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£
¡¡¿¹»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡ÖºßÀÒÇ¯¿ô¤È1·³ÅÐÏ¿Æü¿ô¤Ç¼«Æ°¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢CS¤«¤éÆ³Æþ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¡ÖÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¸¡½Ð¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òº£¸å¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£
¡¡NPB¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇîÂÐºö¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½¾Á°¤«¤éÅÒ¤±»ö¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤ÏÈ¿ÂÐ¡×¤È»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£