¡¡SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£7·î¤Ë½µ´©»ï¤Ç20Âå½÷À¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¤³¤Î½÷À¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·ëº§¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤ËÂ³¤2¿ÍÌÜ¡£
¡¡STARTO¡¡ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯3¿ÍÌÜ¤Î·ëº§Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1·î¤ËWEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¡Ê36¡Ë¤¬¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±2·î¤Ë¤ÏÂçÁÒ¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¡õÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Â¼¾å¤â´Þ¤á¡¢3¿ÍÁ´°÷¤¬´ØÀ¾½Ð¿È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤Î·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£