DeNA¡¦Åû¹á¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¡ÖÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤è¡×¡¡º£µ¨¥¥é¡¼¤Ö¤êÈ¯´ø
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¡£DeNA¡¦Åû¹á¤Ï¡¢½éÀïÀèÈ¯¤Îºå¿À¡¦Â¼¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤ÎÅê¤²¤ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡±¦ÏÓ¤È¤Ïº£µ¨¡¢7ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦429¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£8·î26Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢È¯¡£¤È¤â¤ËÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡ÖCS¤Ï°ã¤¦¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£
¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS2È¯/¡Ë¡¡11Æü¤Îµð¿Í¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè1Àï¤Ï2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à¡¢4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²6Ç¯¤Ö¤ê¤Î20ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CS¤Ç¤Îºå¿ÀÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÚº½¹ß¤ê¤Î±«¤ÎÃæ¤Ç¤Î·èÀï¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿17Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¡£Åö»þ¤Ï3»î¹ç¤Ç14ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨¡¦357¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ï¡¢ÂåÂÇ¤Ç1ÂÇÀÊ¤Î¤ß¡£º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë»°±º´ÆÆÄ¤¬¡ÖÌÀÆü¡Ê15Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢Åû¹á¤ÏÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¡¢¤³¤³¤ò¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó6Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡ÊÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë