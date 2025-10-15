ÊÆGM¡¢EV½ä¤êÈñÍÑ·×¾å¡¡¼ûÍ×¿¤ÓÇº¤ß¤Ç2Àé²¯±ßÄ¶
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡ÊGM¡Ë¤Ï14Æü¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë»ö¶È¤ÎÀïÎ¬¸«Ä¾¤·¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯7¡Á9·î´ü·è»»¤Ç16²¯¥É¥ë¡ÊÌó2400²¯±ß¡Ë¤ÎÈñÍÑ¤ò·×¾å¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼ûÍ×¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëEV¹ØÆþ»Ù±çºö¤Î½Ì¾®¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢Åê»ñ·×²è¤ò¸«Ä¾¤¹¡£
¡¡ÆâÌõ¤Ï¡¢EVÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÄ´À°¤ËÈ¼¤¦12²¯¥É¥ë¤Î¸ºÂ»½èÍý¤È¡¢·ÀÌó¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¤È¯À¸¤¹¤ë4²¯¥É¥ë¤Î»Ù½Ð¡£GM¤Ï¡ÖÀÇ³Û¹µ½ü¤Î½ªÎ»¤äÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Î´ËÏÂ¤Ë¤è¤ê¡¢EV¤ÎºÎÍÑÎ¨¤¬Æß²½¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤à¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¡¢¼ÖºÜÅÅÃÓ¤ÎÅëºÜ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë³ä¹â¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤EV¤ÎÈÎÇä¤¬Æß²½·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£