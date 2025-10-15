Uru¡¢¿·¶Ê¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦¾åºä¼ùÎ¤½Ð±é¤ÎMV¸ø³«¤â
Uru¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òËÜÆü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Uru¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÊÔ¶Ê¤Ï¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥ó¥È¡×¤Ç¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÅÄÃæÈ»¿Í¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â°¦¤Ï°¦¡¢¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Uru¤é¤·¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡È¿·¤·¤¤°¦¤Î·Á¡É¤È¤â¸Æ±þ¤·¡¢¿´¤ò¾È¤é¤¹¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤È¤Ê¤ëËÜÆü21»þ¤Ë¤Ï¡¢Uru¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¹¹ð¤Ê¤ÉÉý¹¤¤±ÇÁü±é½Ð¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëmino¡ÊNANON CREATIVE¡Ë¤¬Ã´Åö¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSeventeen¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2026Ç¯ÅÙÁ°´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¾åºä¼ùÎ¤¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾åºä¤Ï¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¼ê¤ËÂÎ¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ç¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ð¡¹¤·¤¤¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¢¥Ö¥¹¥È¥é¥¯¥È¤ÊCG±ÇÁü¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤¬ÉÁ¤¯¡È¿Í¤òÁÛ¤¦¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê°¦¡É¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ï11·î26Æü¤ËCD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤âÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¹¹ðÊ¬Ìî¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤È¤ó¤ÀÎÓÍö¤¬Ã´Åö¡£³Ú¶Ê¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤¬»ý¤Ä·Ú²÷¤µ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°¦¾ð¤òÉ½¤¹°õ¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢É½Âê¶Ê¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°³Ú¶Ê¡Ö°¦¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ê¥ó¥¸¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥º¡×¤ò¥®¥¿¡¼1ËÜ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤¿²»¸»¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡Ù¤ò·È¤¨¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãUru Tour 2023¡Öcontrast¡×¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡¢Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤è¤ê¡ÖLove Song¡×¡¢¡Ö¥Ï¥¯¥»¥¥ì¥¤¡×¡¢¡ÖÎø¡×¡¢¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤Î4¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤È¡¢¡ÖNever ends¡×¡¢¡Ö¼ê»æ¡×¤ÎMUSIC VIDEO¤¬¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥âÄ¢¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://uru.lnk.to/FM1bFR
◾️¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¢¡·ÁÂÖ¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§\2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´ü´Ö¸ÂÄêÄÌ¾ïÈ×¡Ê¥¢¥Ë¥áÈ×¡Ë¡§¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×¡§\1,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[CD] ½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¦´ü´Ö¸ÂÄêÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
1 ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à
2 °¦
3 ¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥º(¥¥ê¥ó¥¸ cover)
4 ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à -instrumental-
5 °¦ -instrumental-
¡ÎBD¡Ï ½é²óÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿
Uru Tour 2023¡Öcontrast¡×LINE CUBE SHIBUYA
1 Love song
2 ¥Ï¥¯¥»¥¥ì¥¤
3 Îø
4 ¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è
MUSIC VIDEO
1 Never ends
2 ¼ê»æ
¡ÎBD¡Ï´ü´Ö¸ÂÄêÄÌ¾ïÈ×(¥¢¥Ë¥áÈ×)¤Î¤ß¼ýÏ¿
1.TV¥¢¥Ë¥á¡Ö±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡×Opening Movie¡ãNon Credit¡ä
¢¡Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥âÄ¢
Í½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¡Á10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
Í½ÌóURL¡§https://smar.lnk.to/RbjKJc
¢¡Å¹Æ¬ÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§A4¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë
Sony Music Shop¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
±þ±çÅ¹¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿ÊÁB3¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤´´õË¾¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢É¬¤ºÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµÉÕ¤¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¥«¡¼¥È¤è¤ê¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¼õÉÕ´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡Ù
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éËè½µÌÚÍË24»þ26Ê¬¡ÁÁ´¹ñÆ±»þÊüÁ÷³«»Ï
MBS/TBS·Ï28¶É¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥àTURBO¡×ÏÈ¤Ë¤Æ
Âè0ÏÃ¡§9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë24»þ26Ê¬¡Á
Âè1ÏÃ¡§10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë24»þ26Ê¬¡Á
¢¨°Ê¹ß¡¢Ëè½µÌÚÍË24»þ26Ê¬¡Á¢¨
¢¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó
¸¶ºî¡§Project FT
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÄÅÅÄ¾°¹î
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥¿¥ä¥ÞÊË
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§óîÆ£²Â»Ò
²»³Ú¡§ÆÀÅÄ¿¿Íµ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§P.A.WORKS
¢¡¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó
É±¿À¥¢¥¥é¡§cv.ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
¥æ¥¦¥°¥ì¡§cv.ÀÐÀîÍ³°Í
²¦¿¿¼ù¥È¥ï¥µ¡§cv.³ýÌî°¦°á
¥¢¥â¥ë¡§cv.ÉÙÅÄÈþÍ«
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
ÌóÂ«¤Ï200Ç¯±Û¤·¡£¤±¤ì¤ÉÁê¼ê¤Ï¡¢·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤·¯¤À¤Ã¤¿¡£
P.A.WORKS¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëËÜ³Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡ª
Íªµ×¤ÎÌ²¤ê¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿À¤³¦¤Çµáº§¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÈà½÷¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦É±¿À¥¢¥¥é¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÓÇÑ¤·¤¿³¹¡£¹ñ¤ÏÇÑ¤ì¡¢OWEL¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅý°ìµ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¡£·ëº§¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¿·¤·¤¤¡È¥¨¥ë¥·¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡£¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¿Í¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ìØ³Á³¤È¤¹¤ë¥¢¥¥é¤ÎÁ°¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¸½¤ì¤¿¡£
¡Ö¥È¥ï¥µ¡ª¡©¡×»×¤ï¤º¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÈà½÷¤Ë¹ó»÷¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥æ¥¦¥°¥ì¤À¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡¢Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¥é¡Ä¡Ä¡£»ä¤È·ëº§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Îµáº§¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥¥é¤Ï¥æ¥¦¥°¥ì¤È¶¦¤ËÎ¹¤Ø½Ð¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£À¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥È¥ï¥µ¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤Ï¿·»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¡ß¡ß¡ß¤È¡ß¡ß¡ß¤¬°¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÊª¸ì¡£
¢¡WEB¡õSNS¾ðÊó
¸ø¼°HP¡§https://towanoyuugure.com
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/towanoyuugure
¢¡¥³¥á¥ó¥È
¡¦´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÄÅÅÄ¾°¹î
TV¥¢¥Ë¥á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÏÍ½´¶¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤Ä³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢Uru¤µ¤ó¤Î»ý¤ÄÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤È²¹¤â¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ç¥âÃÊ³¬¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤»ö¤ÎÁ´¤Æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤ËUru¤µ¤ó¤¬±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤¬±®¤¤ÃÎ¤ì¡¢´ò¤·¤µ¤Ë¿Ì¤¨¤¿»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¶ÊÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëµï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Uru
Â¿ÍÍÀ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¡¢¿·¤·¤¤·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¸½¼Â¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ëAIµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤¹¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â°¦¤Ï°¦¡¢¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦³Î¿®¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î²¿¤â¾þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¶Ê¤ä²Î»ì¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤¬¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ä´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢³Ú¤·¤¯¤ÆÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë
