¢¡¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜÂåÉ½£³¡½£²¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê£±£´Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£¶°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢Æ±£±£¹°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ë£²¡¼£³¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¶þ¿«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ëÀ¤³¦ÅªÌ¾¾¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ÏÂÁá¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ø¤È¾Ã¤¨¤¿¡£Á°È¾¤ò£²¡½£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÏÁ°Àþ¤«¤é¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÀª¤¤¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ìÆüËÜÀï¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£³¼ºÅÀ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤é¤·¤«¤é¤Ì»î¹ç±¿¤Ó¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ï¡ËÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡£¸åÈ¾¡¢¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï°¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡£µ¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿£±£°Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤«¤éÀèÈ¯£¸¿Í¤òÊÑ¹¹¤·Î×¤ó¤À°ìÀï¡£Á°È¾£²£¶Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î£Ð¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÈ´¤±½Ð¤·¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Æ±£³£²Ê¬¤Ë¤â£Æ£×¥Þ¥ë¥Á¥Í¥ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢µåºÝ¤Î¶¯¤µ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿Á°È¾¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¤â¤í¤µ¤ò¸«¤»¤¿¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£¤Ï¥Æ¥¹¥È¤Î´ü´Ö¡££±£±·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢£±£´ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¤ÎÆüËÜÀï¤Î¹õÀ±¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤ÇÔÀï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£