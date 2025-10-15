¡ÖÁö¤êÊý¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Åê¤²Êý¤âÆÈÆÃ¡×¹â¶¶Í³¿»á¡¢µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤Î¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿¾×·â
¡¡µð¿Í¤Î¸µ´ÆÆÄ¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¶¦Æ®¤·¤¿¹â¶¶Í³¿»á¡Ê£µ£°¡Ë¡á¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡á¤¬°úÂà¤¹¤ëÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤Ø¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡½¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â²¿¤À¤¬¡¢£±Ç¯ÌÜ¤ÎÄ¹Ìî¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£Àè¤Ë¹âÂ´¤ÇºäËÜ¤¬Æþ¤ê¡¢£²Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÄ¹Ìî¤â²Ã¤ï¤ê¡Ö¤³¤Î£²¿Í¤¬µð¿Í¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é£±£¶Ç¯¡£ÀèÆü¡¢ËÜ¿Í¤«¤é°úÂà¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤¬¤Þ¤¿Íè¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¡¢Ä¹Ìî¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡££²£°£±£°Ç¯£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢´Ä¶¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿ÃæÈ×¤«¤é£³·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Áö¹¶¼é¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥â¥Î¤Î°ã¤¤¡É¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÂÇµå¤Î¶¯¤µ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·ã¤·¤µ¡¢Áö¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¸ª¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£·è¤·¤ÆÁö¤êÊý¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Åê¤²Êý¤âÆÈÆÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ê¥¿¥¤¥à¤äÀºÅÙ¤¬·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢Èà¤ò¥Þ¥Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡Ö¤³¤¤¤Ä¤ÏËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ë¤È¤³¤í¤ÈÈ´¤¤É¤³¤í¤ò¾¸°®¤·¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·ºÍÅª¡£¤¿¤À¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Ä¤«¤éËÜÅö¤Ë¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¿Ê¬¡¢²¶¤é¤ß¤¿¤¤¤ÊÀèÇÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¹Ìî¤È¡¢¸åÇÚ¤ÈÀÜ¤¹¤ë»þ¤Ï°ã¤¦´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡£¼þ¤ê¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ëÃË¤À¤«¤é²¿»ö¤Ë¤âÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¡¢´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤éÀµÄ¾¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¢¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½ÕÀè¡¢³Î¤«£Ì£É£Î£Å¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤è¤Ê¡£¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£¡Ê¹â¶¶¡¡Í³¿¡Ë