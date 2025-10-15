¡Ö¥Á¥¯¥Á¥¯´¶¤¬¶ì¼ê¡×¤Ê¿Í¤Ë¡ª¡ÚGU¡Û¥¥é¥¥é ¡ß ¤Õ¤ï¤Õ¤ï♡¡Ö¿·ºî¥«ー¥Ç¡×
ËÜ³ÊÅª¤Ê½©Åß¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â°¦¤é¤·¤¯¡¢½©Åß¤Î¥ª¥·¥ã¥ìµ¤Ê¬¤ò¥°¥Ã¤È¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ë¥Ã¥ÈÆÃÍ¤Î¡È¥Á¥¯¥Á¥¯´¶¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¿·ºî¥«ー¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥é¥áÆþ¤ê¥Õ¥§¥¶ー¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ëー¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥óZ¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥Õ¥§¥¶ー¥äー¥ó¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥é¥á¤¬¥¥é¥¥éµ±¤¡¢¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥ëÄ´¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅº¤¨¡¢¾åÉÊ¤µ¤â¥×¥é¥¹¡£Ã»¤á¤Î¾æ´¶¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬½Ð¤¹¤®¤º¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥«ー¥È¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢º£µ¨ÃíÌÜ¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¥Ö¥ëー¤ò¤½¤í¤¨¤¿Á´4¿§Å¸³«¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢½©Åß¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£
¥¥é¤Õ¤ïÁÇºà¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤ËÉ½¾ð¤ò
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎMarina¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥«ー¥Ç¤ËÆ±¿§¤Î¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤ò¾Ò²ð¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¡¢¤³¤Î¥«ー¥Ç¤òÅêÆþ¤¹¤ì¤Ð²Ú¤ä¤«¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£I¥é¥¤¥ó¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ëºÙ¥ê¥Ö¥ï¥ó¥Ô¤È¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥«ー¥Ç¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡£¥«ー¥Ç¤ò¤¤ì¤¤¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç¤â½Ü´é¤Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎManami¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î¤â¤Î¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÌÓÂ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï&¥¥é¥¥é´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºòÇ¯¤Î¥«ー¥Ç¤ÈÈæ¤Ù¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤¬°ìÁØ°ú¤Î©¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤æ¤ë¤¹¤®¤º¥¿¥¤¥È¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç¤¬¥°¥Ã¤È½Ü¤Ê¥àー¥É¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÇÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£
Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤È¾åÉÊ¸«¤¨ÁÀ¤¨¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤µ
ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥Õ¥§¥¶ー¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë±Ç¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎAsuka¤µ¤ó¤â¡ÖÁ´¤¯¥Á¥¯¥Á¥¯¤â¤»¤º¡×¡ÖÃå¿´ÃÏ¤âÈ´·²¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹È©¿¨¤ê¤Ç¡¢µ¤Éé¤ï¤º±©¿¥¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤ì¤¤¤á¥¹¥«ー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£½À¤é¤«¤Ê½÷À¤é¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¤¿¤á¡¢¥Çー¥È¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ã¸¿§¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¤È¡¢¥«¥éー¹ç¤ï¤»¤Ç°õ¾Ý¥Á¥§¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Kae.S