Ê¡¸¶°¦¤µ¤ó¸µÉ×¡¦¹¾¹¨·æ¤µ¤ó¡¡¤½¤Ã¤¯¤êÄ¹½÷¤¬£¸ºÐ¤Ë¡Ö¾®¤µ¤Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½÷¤Î»Ò¡×Î¥º§À®Î©¤«¤é£´Ç¯
¡¡Âîµå½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¡¸¶°¦¤µ¤ó¤Î¸µÉ×¤Ç¡¢¥ê¥ª¸ÞÎØÂæÏÑÂåÉ½¤Î¹¾¹¨·æ¤µ¤ó¤¬¡¢Ä¹½÷¤Î£¸ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö£²£°£²£µ¡¥£±£°¡¥£±£³¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡£Á£é£ì£á¡¡£¸£Ù¡×¤È½ËÊ¡¡£¡Ö¡ôÊ¿²º¤Ç·ò¹¯¤ËÀ®Ä¹¡×¡Ö¡ô°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤â»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤ª½Ë¤¤¤Î¥±¡¼¥¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Éã¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿Æ·¤Ç°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄ¹½÷¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª·ò¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¹¬¤»¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Í¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¡×¡Ö¾®¤µ¤Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¹¾¤µ¤ó¤ÈÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Ï£±£¶Ç¯£¹·î¤Ë·ëº§¡££±£·Ç¯£±£°·î¤ËÄ¹½÷¡¢£±£¹Ç¯£´·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢£²£±Ç¯£··î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¹¾¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤â¹Ô¤¤¡¢¶¥µ»¤«¤é¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡££±£°Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹ÈÇò¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£