¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½±¤Ã¤¿ÂçÄÁ»ö¤ÏÁª¼ê¤âÍý²òÉÔÇ½¡¡¥Þ¥ó¥·¡¼¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ëº¤ÏÇ¡×¥¥±¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡Ä¡×
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡Ë½éÀï¤ò2-1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£4²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï1»àËþÎÝ¤«¤é¡ÈÃæ¥´¥íÊ»»¦¡É¤È¤¤¤¦ÂçÄÁ»ö¤¬È¯À¸¡£»î¹ç¸å¤Î¥Ê¥¤¥ó¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÄÁ»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î4²ó¤Î¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1»àËþÎÝ¤«¤é¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬Ãæ·ø¤ØÆÃÂç¤ÎÈôµå¤òÊü¤Ä¡£¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÃæ·ø¼ê¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤¿¡£¥°¥é¥Ö¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ËÈ÷¤¨¤Æ°ìÅÙ»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡¢µÞ¤¤¤ÇËÜÎÝ¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¸«»ö¤ÊÃæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤ÇËÜÎÝ¤ËÁ÷µå¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÆóÎÝÁö¼Ô¥¹¥ß¥¹¤Ï¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¿ÊÎÝ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Êá¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»°ÎÝ¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥²¥Ã¥Ä¡¼¤¬´°À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤â¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ¶É¡ÖNBC¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥Æµ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÈà¡Ê¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤ÏÃæ·ø¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¡£¸å¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤À¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¥ê¥×¥ì¡¼¤Ï¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤À¤«¤é¤Í¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Ê¬»Ë¾åºÇ°¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ±ÒÀ±¥é¥¸¥ª¶É¡Ö¥·¥ê¥¦¥¹XM¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥é¥¸¥ª¡×¸ø¼°X¤Ï»î¹ç¸å¤Î¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥°¥é¥Ö¤òÃÆ¤¤¤Æ¡¢ÊÉ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤À¤È¤Í¡£ËÍ¤ÏËÜÎÝ¤Î¸å¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ª¤Ë¡ØÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤ì¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êáµå¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½Äê¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¥¥±¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¯¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë