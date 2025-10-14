Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«ー¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ëÀÖ¤¤¢þ¢þ¥«¥¹¥¿¥à ¥È¥è¥¿ ¥Þー¥¯X(GRX130)¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Û
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò¼Ì¿¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ØÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¸ÍÅÄÅ¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤¿°¦¼Ö»£±Æ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¥ªー¥Êー¤È¤½¤Î°¦¼Ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¥«¥¹¥¿¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ªー¥Êー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤ªÌ¾Á°¡§T¤µ¤ó
Ç¯Îð¡§50Âå
¼ÖÎ¾Ì¾¡§¥È¥è¥¿¡¡¥Þー¥¯X
Ç¯¼°¡§2012Ç¯¼°
·¿¼°¡§GRX130
¼ç¤Ê»ÈÍÑ¥·ー¥ó¡§¥É¥é¥¤¥Ö
½êÍÎò¡§10Ç¯¡Ê2024Ç¯»þÅÀ¡Ë
ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¡§8Ëükm
Ç¯´ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¡§7,000km
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹ÆÆâÍÆ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë·è¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È
¤º¤Ã¤ÈFR¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Ï¥Á¥§¥¤¥µー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤êFR¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë°¦¼Ö¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¡¦¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡©
¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡£
Á°¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥¤¥µー¤Ï¥É¥Ã¥«¥ó¥Àー¥Ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¥Þー¥¯X¤ÏNA¤Ç¾è¤êÌ£¤¬Í¥¤·¤¹¤®¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È»É·ãÅª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¹¥¿¥à¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡© ½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¡©
Âç¿Í¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥À¥ó¡£
¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¥¨¥¢¥í¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Áõ
¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¡§¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿
¥¨¥¢¥í¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡¿¥¢¥ó¥Àー¡¿¥ê¥ä¡¿¥µ¥¤¥É¡Ë¡§ST¥¬¥ìー¥¸
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡§ST¥¬¥ìー¥¸
¥Ûー¥ó¤òÀÖ¿§¤ËÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«ー¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¾Ð
Â¤Þ¤ï¤ê
¥Û¥¤ー¥ë¡§¥¦¥§¥Ã¥º¥¹¥Ýー¥Ä
¥¥ã¥ê¥Ñー¡§K¥¯¥é¥Õ¥È¡Ê¥¯¥é¥¦¥óÍÑ¡Ë
¥¿¥ïー¥Ðー¡¿¥¢¥ó¥Àー¥Ðー¡§¥¯¥¹¥³
¥¨¥ó¥¸¥ó´ØÏ¢
¥¨¥¢¥µ¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¤¥×¡§¥¹¥ë¥¬¥¹¥Ýー¥Ä
ECU¡§¥ê¥¶¥ë¥È¥Þ¥¸¥Ã¥¯
¥¨¥¥Ñ¥¤¡õ¥µ¥¤¥ì¥ó¥µー¡§¥¸ー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¥Îー¥Þ¥ë¤«¤é¤«¤Ê¤ê¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£ー¥éー¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¤¤ï¤¯¡¢3.1L¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤«¤éÈ¿±þ¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¥Û¥¤ー¥ë¤È¥¥ã¥ê¥Ñー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤è¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¸ÍÅÄÅ¹
¥¹ー¥Ñー¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¸ÍÅÄÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¡¢OIL¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ1µé»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿·¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¡ÖKeePer PRO¡×¤Î¥«ー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÀö¼Ö¤Î¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âAUTOBACS Cars¤È¤·¤Æ¡¢Çã¼è¤ä¿·¼Ö¡õÃæ¸Å¼Ö¤Î¹ØÆþ¡¢¥«ー¥êー¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª
°ìÈÌÅª¤Ê¥«ーÍÑÉÊÅ¹¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ò¤³¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¥«ー¥é¥¤¥Õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¥«ーÍÑÉÊÅ¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«ー¥°¥Ã¥º¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ïºë¶Ì¸©Æâ¤Î¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹12Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Î¤ß¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¡ª¡¡
¥ì¥Ã¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ïº£¤¹¤°Gooooooo!
¡Ú¥¹ー¥Ñー¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¸ÍÅÄ¡Û
¾ì½ê¡§¢©335-0034¡¡ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»ÔºûÌÜ6ÃúÌÜ23-2
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-19:30
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-424-0189
https://sa-toda.jp/