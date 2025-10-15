¡Ú¥¢¥¤¥Ó¡¼S¡Û¸Íºê¤â¥Û¥ì¤¿¥¢¡¼¥È¥Ð¡¼¥¼¥ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÇÏ¡×
¡¡ÃíÌÜ¤Î2ºÐÇÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖRoad¡¡to¡¡2026¡×¡£º£½µ¤ÏÅÚÍËÅìµþ9R¡Ö¥¢¥¤¥Ó¡¼S¡×¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤ÎÌÆÇÏ¥¢¡¼¥È¥Ð¡¼¥¼¥ë¡ÊµÜÅÄ¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡8·î¿·³ã¤Î¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬°µ´¬¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£4ÈÖ¼ê¤Ç·Þ¤¨¤¿Ä¾Àþ¡£ÇÏ¤Ê¤ê¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ê300¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤³¤«¤é°È¾å¡¦¸Íºê¤¬¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¡£·Ú¤¯Â¥¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¾å¤¬¤ê3F¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î33ÉÃ0¤ò·×»þ¡£¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¸Íºê¤â¡Ö¥ì¡¼¥¹¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÇÏ¡£ÄÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¿¤Ó¤Ë¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤Û¤ì¹þ¤àÁö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ó¡¼S¤ò¾¡Íø¤·¤¿ÌÆÇÏ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¥½¥¦¥ë¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê16Ç¯¡Ë¡¢¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡Ê18Ç¯¡Ë¤Î2Æ¬¡£¤É¤Á¤é¤âÍâÇ¯G1¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¶¯ÎÏ¤Ê²´ÇÏ¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Öµ÷Î¥¤Ï»ý¤Ä¤È»×¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ò¾¡¤Ä¤è¤¦¤Ê¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈµÜÅÄ»Õ¡£²´ÇÏ¤ò°ì½³¤·¤¿Àè¤Ë¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ä©Àï¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£