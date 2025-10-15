Î¾ÊÅ²¼¤¬½©¤ÎµþÅÔ¡¦Âçºå¤Ø¡¡µþÅÔ¤Ç¿¢Êª±à»ë»¡¤ä¹ñºÝ²ñµÄ½ÐÀÊ¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ê¤É¤ò¤´Í÷¤Ë
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¹ñºÝ²ñµÄ½ÐÀÊ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢10·î4Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ÇµþÅÔ¤ÈÂçºå¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄËëÁ°¤Î¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×²ñ¾ì¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¿Í´Ö¤Î¶¦À¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¤Î²Ö¤Ó¤é¤ÎËç¿ô¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
10·î4Æü¡¢ºÇ½é¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë³«±à¤«¤é100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µþÅÔÉÜÎ©¿¢Êª±à¡£
Î¾ÊÅ²¼¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é¥¯¥Ì¥®¤ä¥³¥Ê¥é¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤°¤ê¤Î¤Ê¤ëÌÚ¤ª¤è¤½20¼ïÎà¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤Î¿¹¡×¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÚ¤Î¼ïÎà¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¦¤Ã¤¿¤É¤ó¤°¤ê¤òÆ°Êª±à¤Î¥¯¥Þ¤ËÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¥Ý¥¹¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢³Ú¤·¤¯À¸ÂÖ·Ï¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë´¶¿´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢300¼ï¤Î¥é¥ó¤ò°é¤Æ¤ë²¹¼¼¤Ø¡£¥é¥ó¤Ï²Ö¤Ó¤é¤ÎËç¿ô¤¬É¬¤º3¤ÎÇÜ¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ÍÉôÇî±àÄ¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿ô¤¨¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íâ5Æü¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¹ñÎ©µþÅÔ¹ñºÝ²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ¤È¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊSTS¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ë¡×¤Î³«²ñ¼°¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
80°Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é²Ê³Ø¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î²ñµÄ¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖAI¡á¿Í¹©ÃÎÇ½¡×¤ò¼çÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤ËµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ñ¸ì¤Ç°§»¢¤·¤¿ÊÅ²¼¤Ï¡ÖAIµ»½Ñ¤Ï¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¡¢»º¶È¡¢¸òÄÌ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·Ý½Ñ¤äÊ¸²½¤ÎÎÎ°è¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¿ÍÎà¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ¤òºÇÎÉ¤Î·Á¤Ç³è¤«¤¹ÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤òË¾¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝ²ñµÄ½ÐÀÊ¸å¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤Ë¹ÄÂ²¤ÎÊÌÁñ¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ö·ËÎ¥µÜ¡×¤ò¤´»¶ºö¡£¤«¤ä¤Ö¤²°º¬¤ÎÃã¼¼¤äÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿Äí±à¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¡¢É÷¾ð¤¢¤ë·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÚºßºÇ½ªÆü¤Î6Æü¡¢¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Î²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤¿Î¾ÊÅ²¼¡£¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ñÏ¢80Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¿È¶á¤ÊÊë¤é¤·¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢ÂçºåÂç³Ø¤ÎÀÐ¹õ¹À¶µ¼ø¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ø¡£
¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡á¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬¿Í´Ö¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¡Ö50Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢ÀÐ¹õ¶µ¼ø¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¾ÊÅ²¼¡£
¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤äÉ½¾ð¤Ë¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¹Ä¼¼¤´°ì²È¡×10·î12ÆüÊüÁ÷¡Ë