£Ä£å£Î£Á¡¦Åì¡¡¸×»Â¤êÀè¿Ø¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤ë¡×´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤·¡¡£±£µÆüÂè£±ÀïÀèÈ¯
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤Ï£±£µÆü¤Ë¥»¡¢¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡££Ä£å£Î£Á¤Ï£±£´Æü¡¢£¶»î¹çÀ©¤Ç¹Ô¤¦¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡×¤Îºå¿ÀÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬²¼¹î¾å¤Ø¤¤¤¶Àè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡££±£µÆü¤Î½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£±£´Æü¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢£¹·î£²£·Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤Î¼ÂÀï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢ÌÔ¸×¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤¬Âè£³Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌÌ¤«¤é¡¢£±£²Æü¤ÎÆ±Âè£²Àï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡ÖÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢¾¡¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤òÆÍÇË¡££²Æü´Ö¤Î¶õ¤Æü¤¬¤Ç¤²óÉü¤Ø·Ã¤ß¤ÎÆüÄø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÀÆü¤â¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È¤«¤¯Íð¡É¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö°ì¿Í°ì¿ÍÃúÇ«¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¤Ç¤Ï¡¢µå¾ì¤¬£³£¶£°ÅÙ¥Ù¥¤ÅÞ¤ÎÀÄ¤ÇÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥ª¡¼¥ë²«¿§¤Î´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤À¤¬¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ºå¿À¤Ë¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î£±¾¡¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½éÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö£±¾¡£±ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£