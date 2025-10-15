¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï3²óÏ¢Â³¤âÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡×Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡©¥É·³¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤â¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î13Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë2¡Ý1¤È¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬8²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¡£ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ê¡¢9²ó¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò¤ÎSUV¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¡×¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼26¿Í¤òÈ¯É½¡£º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï1»î¹ç¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï3²óÏ¢Â³¤âÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ò¤¨¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¥ó¥°¡Ù¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ØDodger Blue¡Ù¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¤Þ¤À¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢¼éÈ÷¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢½ÐÈÖ¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Î±äÄ¹11²ó¤ÎÂåÁö¤À¤±¡£¤½¤³¤ÇÁê¼êÅê¼ê¤Î°Á÷µå¤Ë¾è¤¸¤Æ¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡È¶¯±¿¡É¤Ë¿¨¤ì¡Ö¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂ¿ºÍ¤ÊÁª¼ê¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÃÌÏÃ¤â¾Ò²ð¡£¡ÖËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¡£Í··â¼ê¡¢ÆóÎÝ¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢É¬Í×¤Ê¤é³°Ìî¤Þ¤Ç¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÂ®¤¤ÁöÎÏ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤À¡×¤È¾Î»¿¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ÃÏ14Æü¤ÏÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¥ó¥°¡×¤Ë¼¡¤Ê¤ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]