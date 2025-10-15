¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ®Ä¹¤È·ëÂ«ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤¿¡×ÂçµÕÅ¾¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò²¤½£¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼êÊü¤·¾Î»¿¡ª¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï´°Á´¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¡×¡Ö£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×
¡¡²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢Åìµþ¤ÇÂçµÕÅ¾Éé¤±¡½¡½¡£²¤½£¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£²¿ÅÙ¤«·èÄêµ¡¤òÄÏ¤ó¤ÀÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Ë¡¢32Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È·ÁÀª¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï52Ê¬¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨DF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë62Ê¬¤Ë°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢71Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì¤Îº¸£Ã£Ë¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬¹ë²÷¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ç±þ¤¨¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡½ªÈ×¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌÔ¹¶¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¿Ø¤òÃæ¿´¤ËÇ´¤ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÎ¿¤®ÀÚ¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¤Ï14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËÅ·Å¨¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é½éÇòÀ±¤òµó¤²¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤ò£±¾¡£²Ê¬¤±11ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¤ÎÇÔÀï¤òÂ®Êó¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£Á´¹ñ»æ¡ØMARCA¡Ù¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¿ôÆüÁ°¤Ë´Ú¹ñ¤ò£µ¡Ý£°¤Ç°ì½³¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÀï¤ÎÇÔËÌ¤Ç¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¹¶·âÅª¤Ê£´¡Ý£²¡Ý£´¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡£°ìÊý¤ÎÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤òÍ½¸«¤·¡¢¼éÈ÷»þ¤Ë£µ¡Ý£³¡Ý£²¤Ë¤âÊÑ²½¤¹¤ë£³¡Ý£´¡Ý£³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁªÂò¤·¤¿¡£ÆîÌî¤¬¼éÈ÷»þ¤Ë¤ÏÃæÈ×¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÀï½Ñ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹¶·â¤ò¤Û¤Ü´°Á´¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö£°¡Ý£²¤È¤µ¤ì¤Æ¤âÆüËÜ¤Ï¶±¤Þ¤º¡¢ÌÔÎõ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤È±Ô¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¶ì¶¤òÂÇÇË¤¹¤ë¡£Ã¯¤â¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¸åÈ¾¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï´°Á´¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´Ú¹ñÀï¤ÎÂç¾¡¸å¤ËÉâ¤Â¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¤½¤ÎÀ®Ä¹¤È·ëÂ«ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¡£2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¾¡Íø¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
