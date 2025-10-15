¹ë¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉC»²Àï¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¹¥´¶¿¨
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢±óÀ¬Ãæ¤Ç¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉC¡ÊG1¡¢18Æü¡¢¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¡ÊÌÆ5¡áÅÄÃæ¹î¡Ë¤¬14Æü¡¢¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç¥³¡¼¥¹¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÃæ¤òÇØ¤ËÊ»¤»ÇÏ¤ÇÁ°È¾2F¤Ï1F14¡Á15ÉÃ¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆþ¤ê¡¢¥é¥¹¥È3F¤Ï¶¯¤á¤ËÄÉ¤Ã¤ÆÉé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¡£ÉÍÃæ¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Á°Áö¡ÊÃ°ÄºS2Ãå¡Ë¤«¤é¡¢2¤Ä¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤ËÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£
¡¡ÅÄÃæ¹î»Õ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¿ôÆü¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤·Á¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½µËö¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£14Ç¯¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥é¥¯¥Æ¥£¡¢19Ç¯¥á¡¼¥ë¥É¥°¥é¡¼¥¹¤ËÂ³¤¯Æ±¥ì¡¼¥¹¤ÎÆüËÜÄ´¶µÇÏV¤òÌÜ»Ø¤¹¡£JRA¤Ë¤è¤ëÆ±¥ì¡¼¥¹¤ÎÇÏ·ôÈ¯Çä¤Ï¤Ê¤¤¡£