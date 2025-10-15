µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬°úÂà¡¡¾ï¤Ë¾Ð´é¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¤Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿Ì¾Áª¼ê¡¡¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿µ¤ÇÛ¤ê£²£°£°£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È
¡¡µð¿Í¤Ï£±£´Æü¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡ÈÄ¹ÌîÀá¡É¤Ç²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë°ìËë¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÇÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é·×£µ£³¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ëËÜ¿Í¤â¶Ã¤¯°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¡£ÎÞ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿Ä¹Ìî¤é¤·¤¯¡¢¾Ð¤¤¤È²¹¤«¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿°úÂà²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡½é¤á¤Æ¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¥í¥Ã¥ÆÃ´Åö¤À¤Ã¤¿£²£°£°£¸Ç¯¡£µð¿ÍÆþÃÄ¤òÇ®Ë¾¤·¤Ê¤¬¤é¥í¥Ã¥Æ¤¬¥É¥é¥Õ¥È£²½äÌÜ»ØÌ¾¡£¤½¤ì¤«¤éºë¶Ì¡¦¶¹»³»Ô¤Î¥Û¥ó¥À¤ÎÎý½¬¾ì¤ØÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÃË¤À¤í¤¦¤«¡Ý¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾ï¤Ë¾Ð´é¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¤£²£³ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Îµ¼Ô¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¹Ìî¤Ï¥í¥Ã¥ÆÃ´Åö¤ÎÌÌ¡¹¤ÎÌ¾»É¤òÃúÇ«¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤Ë¡¢¤Þ¤º¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¢¤ë»þ¤ÏÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤«¤é¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î»Ä¤ê¹á¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢Á°Ìë¤Ï¤«¤Ê¤ê¿¼¼ò¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°û¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£»ØÌ¾µåÃÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¤¤¾Ç¤ê¡¢µð¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¡Ý¡£¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ç¶ìÇº¤¹¤ëÅù¿ÈÂç¤ÎÄ¹Ìî¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤Ë¤Ï²¿¤È¤«¹¬¤»¤Ê¥×¥í¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ý¡£¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ÏÛ¹Í«¡Ê¤¤æ¤¦¡Ë¤Ë½ª¤ï¤ë¡£Á´ÎÏ¤Î¥×¥ì¡¼¤È¿Í´ÖÀ¤Ç»¨²»¤òÂç´¿À¼¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£°úÂà²ñ¸«¤Ç¤Î¡Ö¤¹¤´¤¯ºÇ¹â¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤âµß¤ï¤ì¤¿»×¤¤¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¡¢µð¿ÍÃ´ÅöÉüµ¢¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì²¹¤«¤µ¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿Ì¾Áª¼ê¡£¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤Î¤âµ¼ÔÌ½Íø¡Ê¤ß¤ç¤¦¤ê¡Ë¤Ë¿Ô¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¡¢£±£¶Ç¯´Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Äµð¿ÍÃ´Åö¡¦ÃæÅÄ¹¯Çî¡Ë