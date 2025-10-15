º£Ç¯ÅÙ¤ÎÌò°÷¤ÏÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¡Ä¸µ²ñÄ¹¤Î¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡ÃÈó¾ï¼±¤Ê¿Í¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¤³¤Ã¤È¤ó(@amatou_kotton)¤µ¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÄÌ¤¦¾®³Ø¹»¤Ç»Ò¤É¤â²ñ¤ÎÌò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦»³¿á¤µ¤ó¤äÂ¾¤ÎÌò°÷¤¿¤Á¤¬¡¢»Ò¤É¤â²ñ²ñÄ¹¡¦¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤ÎÈó¾ï¼±¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£kindle¤ÇÏ¢ºÜºîÉÊ¡Ø¿Æ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤òÇÛ¿®Ãæ¤ÎÃø¼Ô¡¦¤³¤Ã¤È¤ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØÈó¾ï¼±¤Ê¿Í¡ÙÂè37ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£

»Ò¤É¤â²ñ¤Î¿·Ìò°÷°ú¤­·Ñ¤®²ñ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤Î²ñÄ¹¡¦¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¿·Ìò°÷¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤âÍý²ò¤¬¤Ç¤­¤º¡¢ÉÝ¤¬¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï²ñÄ¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¿·Ìò°÷¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡£

¸±°­¤Ê¥àー¥É¤Î¤Þ¤Þ¡¢½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¿·µìÌò°÷¤Î°ú¤­·Ñ¤®²ñ¡£¿·Ìò°÷¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê°à½Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤¼¡¢¸µ²ñÄ¹¤¬¤¢¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¤Û¤ó¤È¡¢¥Ê¥¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¸µ²ñÄ¹¡¦¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â²ñ¤Î²ñÄ¹¤È¤¤¤¦ºÂ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¹¥¤­¾¡¼ê¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î ¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¿·Ìò°÷¤¿¤Á¤Ïµ¿Ç°¤òÊú¤­¤Þ¤¹¡£

¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢µìÌò°÷¤¿¤Á¤¬¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£

¿·Ìò°÷¤¿¤Á¤â¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤«¤é²ñÄ¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â²ñ¤ÎÌò°÷²ñ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£

¡Ö¼­¤á¤ë¿Í¤â½Ð¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤Ï¶²¤í¤·¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£

¡ÖÈó¾ï¼±¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÂ¾¿Í¤òÈÝÄê¤¹¤ë¿Í

ËÜºî¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¤³¤Ã¤È¤ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³ÃÌÌ¡²è¡£»Ò¤É¤â²ñ¤ÎÌò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦»³¿á¤µ¤ó¤ä¤½¤ÎÌò°÷²ñ¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¡¢²ñÄ¹¤Î¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ôÇ¯¤ËÅÏ¤ê»Ò¤É¤â²ñ¤Î²ñÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¡ÖÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¡¢»Ò¤É¤â²ñ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â²ñ¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¼Â¤Ï¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Á¤ÊÉôÊ¬¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

Â¾¤ÎÌò°÷¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤º¡ÖÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢Ìò°÷¥á¥ó¥Ðー¤ÏÇÈÉ÷Î©¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÌò°÷²ñ¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿¿Í¤Ë¤â¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤Î°Õ¸«¤Ï°ã¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤È°ã¤¦¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡ÖÈó¾ï¼±¡×¤ÈÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¶¹¤¤»ëÌî¤ÇÁê¼ê¤Ë°Õ¸«¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤ÆÈ¯¸À¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤â¸«Ä¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£

