¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ª»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤«¤·¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¡¢µ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÈÃç´Ö¡É¤ÎÅÐ¾ì¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¤³¤Ã¤È¤ó(@amatou_kotton)¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¼£²ñ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â²ñ¤Ç¼«¸Ê¼çÄ¥¤Î¶¯¤¤¿Í¤Î¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤Îºß¤êÊý¤Ëµ¿Ìä¤ò¤¤¤À¤¤¤¿»þ¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬ÆÃ¤Ë°ÛµÄ¤ò¤È¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ»ä¤À¤±¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¥È¥Ã¥×¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¶¯¤¯°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤âÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£

Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿½÷À­¡£¤­¤Ã¤ÈÃç´Ö¤À¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö

¼ç¿Í¸ø¤Î»³¿á¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä®Æâ¤Î»Ò¤É¤â²ñ¤ÇÌò°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»Ò¤É¤â²ñ¤Ç¤Ï¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÀµµÁ¤¬Âè°ì¤È¤¤¤¦À­³Ê¤Î¿Í¤¬¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³¿á¤µ¤ó¤¬¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡Ö¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀª¤¤¤Î¶¯¤¤¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¡¢»³¿á¤µ¤ó¤ÏÈ¿ÏÀ¤Ï¤ª¤í¤«À¼¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¤¢¤ë»þ¤Ï¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤ÎË½Áö¤Ç¡¢Ìò°÷¤Î1¿Í¡ÖÅí°æ¤µ¤ó¡×¤¬»Ò¤É¤â²ñ¤ò¼­¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·1Ç¯À¸¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤ª²Û»Ò²°¤µ¤ó¤ËÌµÍý¶¯¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤ËÈ¿ÏÀ¤Ç¤­¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¼¡¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎºÝ¡¢¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ð¤«¤ê¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ËÂ¾¤ÎÌò°÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£

¶¯¤¤ÂÖÅÙ¤ä¸ÀÍÕ¤ÇÁê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤òÉõ¤¸¤ë¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¸å¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»³¿á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÇÈÉ÷Î©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê²á¤´¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤¬ºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢È¿ÏÀ¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ì¤ÐÈ¿ÏÀ¤·¤¿Êý¤¬ÁÈ¿¥¤äÆü¾ï¤¬¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·Í¦µ¤¤ò½Ð¤»¤Ð²þÁ±¤¹¤ë¥±ー¥¹¤À¤È»×¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢1¿Í¤ÇÆ®¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãç´Ö¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£

