¡¡µð¿Í¤ÎÁ°´ÆÆÄ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê£¶£·¡Ë¤¬°úÂà¤¹¤ëÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤Ø¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶¤µ¤ó¤Ï£°£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Ä¹Ìî¤È£±£°¡Á£±£µÇ¯¡¢£²£³Ç¯¤È·×£·¥·¡¼¥º¥ó¡¢´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¡£»öÁ°¤ËÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸À¤¤¡¢»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¿·¿ÍÅö»þ¤Îº¢¤À¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¤Ïº¸ÂÇ¼ÔÁ´À¹¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£ÂÔË¾¤Î±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¿´¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡£°£·Ç¯¤«¤é¥ê¡¼¥°¤ò£³Ï¢ÇÆ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¾®³Þ¸¶¡¢°¤Éô¡¢¹â¶¶Í³¡¢µµ°æ¤éº¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¯¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¼çÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍê¤â¤·¤¯»×¤Ã¤¿¡£
¡¡´è·ò¤Ê¿´¿È¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤è¤ê½õ¤«¤Ã¤¿¡££±£±Ç¯£¸·î£·Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç´éÌÌ¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£º¸ËË¤Î¹ü¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢£µÆü¸å¤Î£±£²Æü¤Ë¤ÏÀïÎó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö´éÌÌ¹üÀÞ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ÐÂ³¤±¤¿¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¡Øº£Æü¤ÏµÙ¤ó¤Ç¤ª¤³¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¼«¤é¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤Ï¤·¤Ê¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡£Æ£Á¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç£±£¹Ç¯¤Ë¹Åç¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¶¤µ¤ó¤Ïµð¿Í¤ÈÀÚ¤ì¤Ê¤¤±ï¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿£²£°Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£ÂåÂØËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿Âçºå¡¦µþ¥»¥é£Ä¤«¤é¡¢Âè£³Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÊ¡²¬¤Ø¤È¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë»þ¡¢¹Åç±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÂÔ¤Á¡¢·ãÎå¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤È¸À¡Ø´èÄ¥¤ì¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡£ËÜÅö¤Ëµð¿Í¤¬¡¢Ãç´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢ÆÃÊÌ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤ò°¦¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¡£µð¿ÍÆþÃÄ¤Þ¤Ç¡¢£²ÅÙ¤Î»ØÌ¾µñÈÝ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö±ó²ó¤ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¾ï¤ËÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£