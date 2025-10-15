ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤·¤¿Æ»¤ò¿®¤¸¤Æ¡×´äºê¡¢µÚÀî¤éÅ´ÊÉ¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ç£Ã£ÓÆÍÇË¤À¡¡£³¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÂÐÀïËÉ¸æÎ¨£°ÅÀÂæ
¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤ºÇ½ªÄ´À°¡£¡Ö¤É¤ì¤À¤±¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÌµ¼ºÅÀ¤Çµ¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¡£º£µ¨£Ä£å£Î£Á¤ËÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤´äºê¡¢µÚÀî¤éÅ´ÊÉ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ç£Ã£ÓÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ïº£µ¨¡¢ÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ë£µ£°»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ë¡¢µåÃÄµÏ¿¤È¤Ê¤ë£´£¹¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÃ£À®¡£»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëËÉ¸æÎ¨£°¡¦£±ÅÀÂæ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ç¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ö£²Ç¯Á°¤ÈÁ´Á³´¶¾ð¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï£±£°»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨£°¡¦£°£°¤È¹¥ÁêÀ¡££³Ç¯Ï¢Â³¤Î£Ã£Ó¤È¤¢¤Ã¤Æ·Ð¸³¤âÎÏ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Î©¾ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ½Å°µ¤â¤«¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤·¤¿Æ»¤ò¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÀï¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶¯ÎÏ¤ÊÌ£Êý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤ÈÆ±¤¸ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê´äºê¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤ë³Ð¸ç¤À¡£ÂÐÀï£±£²»î¹ç¤Ç£±¼ºÅÀ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¸£·¤È¹¥À®ÀÓ¤ÎµÚÀî¤Ï¡Ö¶¯ÎÏÂÇÀþ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È·Ù²ü¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ëº£µ¨£³¿Í¤ÇËÉ¸æÎ¨£°ÅÀÂæ¡£ºÇ¶¯¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤½¤í¤¨¤Ð¸×¤ÏÌµÅ¨¤À¡£