Ìµ¿¦¤ÎËå¤¬¼ºí©¢ªÉã¡ÖÊì¤ÎÊÝ¸±¶â¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»ý¤ÁÆ¨¤²¤¬È¯³Ð¡ÃÊì¿Æ¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤·¤¿Ëå¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

Êì¤Î»à¤«¤é1¤«·îÈ¾¸å¡¢Éã¤«¤é¡Ö¤Þ¤Ê¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â100Ëü±ß¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ê¤Î200Ëü±ß¤â¤Î¼Ú¶â¤ÈÈà»á¤Î¸µ¤ØÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£¤Û¤Î¤«¤ÎÄÉµÚ¤Ë¡¢¤Þ¤Ê¤ÏµÕ¾å¤·¤Æ¡Ä¡£
¾Ã¤¨¤¿¤ª¶â¤ÈËå
¡Ö¤Û¤Î¤«¡¢ÂçÊÑ¤À¡£¤Þ¤Ê¤¬¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌó£±¤«·îÈ¾¡£Éã¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ï¡¢¿Ì¤¨¤ëÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢2Æü¤âÏ¢Íí¤Ê¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ.ÄÌÄ¢¤ò¤ß¤¿¤é¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢Á´¿È¤Î·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤¤¿¡£ÄÌÄ¢¤Ï¡¢Éã¤¬´ÉÍý¤¬ÌÌÅÝ¤À¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¤Þ¤Ê¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë´¤Êì¤ÎÊÝ¸±¶â¡¢100Ëü±ß¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡¢ÄÌÄ¢¤Þ¤Ç¤Þ¤Ê¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¡Ä¡£¡×
Éã¤Ï¹ó¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÆ¬¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¤Þ¤Ê¤¬¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤ª¶â¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¹¤°¤Ë»ä¤Ï¼Â²È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Éã¤È¤Þ¤Ê¤ÎÉô²°¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Éô²°¤Ë±£¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¢¤ëÍ¹ÊØÍ¹Á÷Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
Ëå¤Î¼Ú¶â¤Ë¶Ã¤¯
¡Ö¼Ú¶â¤Ã¤Æ¡Ä¤¨¡¢200Ëü±ß¤â¡Ä¡Ä¡©¡×
Ê£¿ô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤«¤é¤ÎÆÄÂ¥¾õ¤À¤Ã¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óFX¤À¤í¤¦¡£Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¡ÖFX¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
»ä¤Ï¤Þ¤Ê¤È¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢ºÇ¶á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈà»á¤ÎÃË»Ò¼Ò°÷ÎÀ¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£¹¬¤¤¡¢¤½¤ÎÈà»á¤Î²È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Æ¡¢µï¾ì½ê¤Ï¤ï¤ê¤È´ÊÃ±¤ËÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»ä¤Ï¤Þ¤º¡¢¤Þ¤Ê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤â¤·¡¢¤Þ¤Ê¡£¤¹¤°¤Ë¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åð¤ó¤À¤ª¶â¤òÊÖ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×
»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÅÅÏÃ¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¤Þ¤Ê¤Ï¼Õºá¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×
Ëå¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼Õºá¤Î·çÊÒ¤â¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¼çÄ¥¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤ª¶â¤òÅð¤à¤³¤È¤òÀµÅö²½¤¹¤ëËå
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤È¤¤¤Æ¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÅÔ¹ç¤è¤¹¤®¤Ê¤¤¡©»ä¤Ï¤ª¶â¤òÅð¤ó¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¤ÎÂÐ²Á¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤À¤±¡£»ä¤òÈÈºá¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×
»ä¤ÎÆ¬¤ÏÊ¨ÆÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÐ²Á¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡ÖÂ¾¿Í¤Î¶â¡×¤ò¡ÖÅð¤à¡×¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ÏÊì¤¬»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤ÊÊÝ¸±¶â¤À¡£»ä¤Ï¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤òÁõ¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤éº£¤¹¤°¤ª¶â¤ÏÊÖ¤·¤Ê¡£¤¢¤Ê¤¿¼Ú¶â¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤º¤ÏÆ¯¤¤Ê¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÏÃ¤½¤¦¤è¡×
¡Ö¥¤¥ä¡£¤â¤¦¤¢¤Î²È¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¡£100Ëü¤Ï¤Þ¤À¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¿¶¤ê¹þ¤à¤«¤é¡£¤â¤¦ÄÉµá¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤Þ¤Ê¤Ï·Ù»¡¤ò¶²¤ì¤Æ¤«¡¢Åð¤ó¤À100Ëü±ß¤ÏÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ú¶â¤Î»Ä³Û200Ëü±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤º¡¢¼Õºá¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤È¤¬¤¡§ÊÝ¸±¶â¤Î¾Ã¼º¤È¼Ú¶â
Éã¤¬´ÉÍý¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ë´¤Êì¤ÎÊÝ¸±¶â¤òÅð¤à¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤Ê¤ÎµÕ¾å¤·¤¿¡Ö»ä¤Ï¤ª¶â¤òÅð¤ó¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¤ÎÂÐ²Á¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤À¤±¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï¡¢²ÈÂ²´Ö¤Î°¦¾ð¤ä¿®Íê¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤Þ¤Ê¤ÎÃæ¤Ç´°Á´¤Ë·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÎÏÄ¤ó¤À¶âÁ¬´¶³Ð¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢Éã¤Î¸·¤·¤¤°é¤ÆÊý¤ä¡¢¥Ëー¥ÈÀ¸³è¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡Ö¼Õ¤Ã¤¿¤éÉé¤±¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ì»þÅª¤Ë¤ª¶â¤ÏÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï²ÈÂ²¤Î´Ö¤Ë·èÄêÅª¤Ê¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤Îßà°õ¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸Éô¤¬ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆâÍÆ¤äÉ½¸½¤òÊÑ¹¹¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
µ»öºîÀ®: ¤æ¤º¥×ー
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë