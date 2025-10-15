ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡ºÇ½ªÄ´À°¤Ç±ß¿Ø¡õ·±¼¨¡Ö¤Þ¤¿¹Ó¡¹¤·¤¯Àï¤ª¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤È¤Ê¤ëÁ´ÂÎÎý½¬¤ÎÁ°¤Ë¡¢·±¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¾ÈÌÀÅô¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤½¤í¤¦¤È¡¢Âç¤¤Ê±ß¿Ø¤ò·ÁÀ®¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÃæÌî¤òÎÙ¤ËÎ©¤¿¤»¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¹Ó¡¹¤·¤¯Àï¤ª¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢¡È³Ú¤·¤à¿´¡É¤ò¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡£²ÆüÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼Îý½¬¤ò½ª¤¨¤ë¤È¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¡Öº£Æü¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¼Î¤Æ¤ë¡£½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¢¤È¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò£³ÅÙ·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ø¤Î³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£¾¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¤¿ÌÔ¸×¤Ï¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡£